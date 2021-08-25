"Это наш долг перед всеми, кто проиграл битву до того, как вакцины стали доступны", - заявил глава Минздрава.

На фоне роста числа заболевших, госпитализированных и умерших от коронавируса в Греции вводят дополнительные ограничения для невакцинированных людей.

Об этом сообщает Associated Press.

В частности, как заявил греческий министр здравоохранения Василис Кикилиас, чтобы продолжать работать, невакцинированные люди будут вынуждены еженедельно сдавать тест на COVID-19 в частных структурах.

А от работников сфер науки, туризма, общепита и развлечений, а также школьников и студентов будут требовать два теста в неделю.

Причем все, кроме школьников, будут оплачивать стоимость тестирования - а это 10 евро - из своего кармана.

Читайте такжеГреция изменила условия въезда в страну для туристов: что стоит знать путешественникамКроме того, в развлекательные заведения, рестораны, бары и кафе будут пускать только вакцинированных или недавно выздоровевших посетителей.

Однако в кинотеатры, театры, музеи, археологические объекты и тренажерные залы невакцинированных будут пускать, но только при наличии отрицательных результатов экспресс-теста, полученных не ранее, чем за 48 часов до этого.

Кроме того, для путешествия на воздушном, водном транспорте, поезде или автобусе всем пассажирам старше 12 лет также будет необходимо предоставить доказательство вакцинации, выздоровления от COVID-19 или отрицательные результаты экспресс-теста.

Новые ограничения будут действовать с 13 сентября по 31 марта.

"Это наш долг перед всеми, кто проиграл битву до того, как вакцины стали доступны. Это наш долг перед миллионами граждан, которые в течение 18 месяцев пандемии заботились о себе и своих согражданах, неделями не спали по ночам, ухаживая за пациентами, закрывали свои магазины и лишились работы из-за этой колоссальной пандемии, работали и учились удаленно", - сказал Кикилиас.

Стоит отметить, что на сегодняшний день из 10,7 млн населения Греции вакцинацию от коронавируса завершили уже порядка 5,6 млн человек.

Ранее сообщалось о планах греческих властей запретить работать в учебных заведениях непривитым администраторам и преподавателям.

Автор: Станислав Кожемякин