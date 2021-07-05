Сейчас прилагаются усилия, чтобы как можно быстрее доставить тело погибшего на родину из Грузии.

В Грузии во время спуска после восхождения на вершину Тетнульди погиб украинский альпинист.

Об этом сообщила сегодня Федерация альпинизма и скалолазания города Киева.

«2-го июля 2021 года в 10:30 по местному времени во время спуска после восхождения на вершину Тетнульди в предыдущий день, 1-го июля, в результате срыва на снежном склоне на высоте 3400 метров погиб Мрачковский Анатолий Николаевич, 1964 года рождения», - говорится в сообщении.

Вершина Тетнульди высотой 4852 метра находится в Грузии, в Сванетии, в отроге Главного Кавказского хребта.

Читайте такжеВ Польше пилот рейса до Одессы объявил себя "королем самолета" и не пустил на борт украинцев - СМИВосхождение проходило в рамках учебно-тренировочных сборов, которые проводила Федерация альпинизма и скалолазания города Киева.

За четыре часа альпинист был вертолетом доставлен в местную больницу г. Местии, где врачи констатировали его смерть.

Отмечается, что Мрачковский не впервые принимал участие в учебно-тренировочных сборах, которые проводила ФАиС Киева, а также самостоятельно ходил в горы с друзьями. Был на таких вершинах как пик Ленина, Казбек, Маттерхорн. Очень много ходил в родных Карпатах.

Сейчас прилагаются усилия, чтобы как можно быстрее доставить тело погибшего на родину из Грузии.

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Автор: Инна Андалицкая