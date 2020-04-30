Планы оптимистичные: в Бердянске готовятся к открытию туристического сезона уже в конце мая

Если массовые мероприятия будут разрешены, в рамках открытия туристического сезона пройдут сразу два фестиваля.

Программу открытия летнего туристического сезона подготовил приморский город Бердянск Запорожской области.

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Как сообщили Zruchno.Travel в секторе рекламы курорта и туризма Бердянского городского совета, открытие сезона запланировано на 29 мая при условии отмены карантинных мероприятий. "Сегодня было принято решение утвердить план мероприятий по открытию летнего сезона, если в мае заканчивается карантин и позволят проводить массовые мероприятия. Тогда, с 29-31 мая состоится открытие сезона в Бердянске", – отметили в секторе рекламы курорта и туризма.

В случае, если массовые мероприятия будут разрешены, в рамках открытия туристического сезона пройдут сразу два фестиваля: Всеукраинский фестиваль детского творчества "Топ-Топ" и Фестиваль юношества и молодежи Приазовья "Умные дети". Кроме того на Приморской площади организуют большой концерт, посвященный открытию летнего сезона.

В мае план мероприятий будет пересмотрен и, вероятно, дополнен, в зависимости от эпидемиологической ситуации в Украине.

Как сообщал УНИАН, в Кабмине готовят разъяснения относительно этапов выхода из карантина. Так, планировать поездки по Украине можно начинать уже с середины мая. С 12 мая могут начать восстанавливать работу городского, пригородного и междугородного пассажирского транспорта, авиасообщение возобновится позже.

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