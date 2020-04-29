На всех туристических направлениях мира сейчас действуют ограничения на поездки из-за коронавируса – UNWTO

Почти половина стран мира полностью или частично закрыли свои границы для туристов.

Пандемия COVID-19 вынудила все туристические направления в мире ввести ограничения на поездки. Это самое жесткое ограничение на международные поездки в истории, и до сих пор ни одна страна не сняла ограничений, введенных в ответ на кризис.

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Как сообщают во Всемирной туристической организации (UNWTO), последние данные специализированного агентства ООН по вопросам туризма показывают, что в настоящее время 100% направлений имеют ограничения. Из них 83% имели ограничения, связанные с COVID-19, которые действовали уже в течение четырех или более недель, и по состоянию на 20 апреля ни один пункт назначения до сих пор их не снял.

«Туризм продемонстрировал свою приверженность тому, чтобы ставить людей на первое место. Наш сектор также может возглавить процесс восстановления экономики. Это исследование, посвященное глобальным ограничениям на поездки, поможет поддержать своевременное и ответственное осуществление стратегий выхода, позволяя странам смягчать или отменять ограничения на поездки, когда это безопасно. Таким образом, социальные и экономические выгоды, которые предлагает туризм, могут вернуться, обеспечив путь к устойчивому восстановлению как для отдельных людей, так и для целых стран», – заявил генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили.

Помимо общего обзора, исследование UNWTO разбивает тип ограничений на поездки, которые были введены странами во всех регионах мира, а также строит график эволюции этих ограничений, начиная с 30 января – когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила COVID-19 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Последний анализ показывает, что из 217 направлений по всему миру:

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- 45% полностью или частично закрыли свои границы для туристов – «пассажирам вход воспрещен»;

- 30% полностью или частично приостановили международные рейсы – «все рейсы приостановлены»;

- 18% запрещают въезд пассажирам из конкретных стран происхождения или пассажирам, которые прошли транзитом через определенные пункты назначения;

- 7% применяют различные меры, такие как карантин или самоизоляция на 14 дней, а также визовые меры.

На этом фоне UNWTO призывает правительства во всем мире взять на себя обязательство поддерживать туризм, ведь внезапное и неожиданное падение спроса на туризм, вызванное COVID-19, ставит под угрозу миллионы рабочих мест и средств к существованию и в то же время ставит под угрозу прогресс, достигнутый в области устойчивого развития и равенства за последние годы.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее в Кабмине рассказали, как собираются спасти отечественную туристическую отрасль.

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