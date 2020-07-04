В аэропорту Дубая после карантина открываются лаунжи

В аэропорту Дубая открываются новые лаунжи.

Компания по обслуживанию пассажиров Marhaba открыла после карантина два зала ожидания – в Терминалах 2 и 3 Дубайского международного аэропорта.

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Лаунжи открыты для пассажиров всех классов, их обслуживают специалисты по безопасности.

Кроме того, пассажирам доступны сервисы домашней регистрации и встречи в аэропорту по прибытии, а также дезинфекции багажа, передает russianemirates.com.

Отмечается, что в лаунжах соблюдаются меры профилактики коронавируса, в том числе бесконтактная оплата, соблюдение социальной дистанции и усиленная дезинфекция поверхностей, к которым прикасаются пассажиры.

Вместо «шведского стола» гостям подаются блюда в индивидуальной упаковке, кроме того, выделена отдельная зона для пожилых пассажиров и семейных путешественников. В свою очередь, лимузины компании берут на борт не более двух пассажиров (это правило не распространяется на семьи).

Также начал принимать гостей лаунж Ahlan Lounge @B, расположенный в отеле Dubai International Hotel Вестибюля В Терминала 3 Дубайского международного аэропорта. На его территории также соблюдаются меры профилактики коронавируса COVID-19 (включая измерение температуры на входе), к тому же за время карантина было обновлено меню.

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