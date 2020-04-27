​В Дубае после карантина снова открываются рестораны

Рестораны Дубая получили право на возобновление работы после карантина.

Рестораны и другие заведения общественного питания Дубая получили право возобновить работу после почти месячной приостановки деятельности из-за вспышки коронавируса COVID-19.

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Часть ресторанов уже начала принимать гостей в пятницу, 25 апреля. В частности, гостиничная группа Jumeirah Group открыла три ресторана – Kayto, Rockfish и Shimmers – на курортах Jumeirah Al Naseem и Mina A’ Salaam.

Отель JW Marriott Marquis сообщил об открытии ресторанов Tong Thai и Prime 68 с 28 апреля 2020 года. 1 мая на курорте Four Seasons Resort Dubai Jumeirah Beach откроется ресторан Nammos. Рестораны группы Bulldozer Group, в том числе Cipriani и Gaia, как ожидаются, будут открыты в середине мая 2020 года, сообщает russianemirates.

24 апреля 2020 года в Дубае был ослаблен режим строгого карантина в связи с наступлением священного месяца Рамадан, в результате чего рестораны и кафе получили право возобновить работу при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

В их числе – соблюдение социальной дистанции между гостями и усиленная дезинфекция помещений. Рестораны могут заполняться не более чем на 30% от общей вместимости.

Кроме этого, знаменитый Золотой рынок, находящийся в дубайском районе Дейра, открылся после интенсивной стерилизации 26 апреля. Именно район традиционных рынков Al Ras был первым закрыт на круглосуточный карантин в связи с выявлением на его территории случаев заболевания коронавирусом.

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