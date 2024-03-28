Самым стрессовым аэропортом Европы и мира признан лондонский Гатвик.

31 марта 2024 года большинство стран Европы отмечают Пасху. Традиционно в праздничные выходные люди больше путешествуют, потому с конца этой недели и до начала следующей транспорт будет пользоваться повышенным ажиотажем. Особенно его ощутят авиапассажиры.

Издание SchengenVisaInfo, основываясь на данных о самых стрессовых аэропортах мира за 2023 год, составило список из пяти аэропортов Европы, где в ближашие выходные ожидаются самые большие потоки путешественников.

Возглавил антирейтинг лондонский аэропорт Гатвик (Gatwick Airport), считающися вторым по величине аэропортом Великобритании. Аналитик глобальных тенденций в сфере путешествий VisaGuide Дион Пллана пояснил, что небольшой размер этого аэропорта по сравнению с его большим пассажиропотоком приводит к переполненности и часто способствует задержкам рейсов, что делает его самым стрессовым аэропортом в мире.

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"Хотя еще три аэропорта в этом списке имеют более высокую плотность путешественников, Гатвик занимает первое место из-за очень высокого уровня задержек, а также того факта, что это аэропорт, расположенный дальше всего от центра города", – отметил аналитик.

Тем временем, самый большой аэропорт Великобритании Хитроу (London Heathrow Airport) занял четвертое место в рейтинге.

Топ-5 самых стрессовых аэропортов Европы в праздничный период

1. Лондонский аэропорт Гатвик, Великобритания.

2. Аэропорт Стамбул, Турция.

3. Аэропорт Мюнхена, Германия.

4. Аэропорт Хитроу, Великобритания.

5. Международный аэропорт Фьюмичино, Италия.

Как организовать свое путешествие на Пасху

Пассажирам, путешествующим в пиковые праздничные дни, стоит приезжать в аэропорт заранее, ведь на стойках регистрации для сдачи багажа, на контроле на безопасность и на паспортном контроле в этот период ожидаются большие очереди.

Также пассажирам не стоит планировать слишком впритык к рейсам свои трансферы и пересадки, ведь в праздничные дни велика вероятность задержек вылетов самолетов.

Как сообщал УНИАН, ранее в Государственной пограничной службе Украины предупредили украинцев о росте пассажиропотока на границе в связи с католической Пасхой, а также дали несколько советов по поводу организации поездок в эти дни.

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