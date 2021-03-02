В прошлом году больше всего иностранцев прибыли в Украину из Молдовы, Беларуси и России.

В течение 2020 года на территорию Украины официально въехали 3,3 млн иностранных граждан. Если сравнивать с 2019 годом, когда страну посетили 13,7 млн иностранцев, наступил спад в 4 раза.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства развития туризма Украины (ГАРТ). В агентстве проанализировали данные о пересечении границы от "Укрзализныци", Госавиаслужбы Украины, пограничников и Министерства инфраструктуры.

Больше всего иностранных посетителей в прошлом году прибыли из Молдовы (более 930 тысяч человек), Беларуси (около 464 тысяч), России (более 390 тысяч), Румынии (229 тысяч человек) и Турции (149 тысяч).

В 2020 году через пропуска на участках государственной границы в Украину сухопутным путем прибыли более 2,5 миллиона человек, морским – не менее 122 тысяч человек, воздушным - около 703 тысяч.

Объем всех перевозок в аэропортах Украины в 2020 году составил 8,66 миллионов пассажиров, что в 2,8 раза меньше, чем годом ранее.

По данным «Укрзализныци», железнодорожным транспортом в целом воспользовались 16,7 миллиона человек. Это почти втрое меньше, если сравнить с предыдущим годом.

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Автор: Дмитрий Захаров