"Укрзализныця" возобновляет курсирование поездов в Ивано-Франковск и Черновцы

Все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса.

"Укрзализныця" назначает еще два поезда дальнего следования: №43 / 44 Ивано-Франковск - Киев и №118 / 117 Черновцы - Киев. Из столицы пассажиры смогут доехать железнодорожным транспортом до Галичини и Буковины.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Читайте также"Укрзализныця" возобновил услугу питания в скоростных поездах

Где восстанавливают сообщение

В частности, поезд №43 / 44 Ивано-Франковск - Киев отправится из Ивано-Франковска 15 августа и будет курсировать через день по нечетным датам. Из Киева - 16 августа и будет курсировать через день по четным датам.

Поезд №118 / 117 Черновцы - Киев отправится из Черновцов 13 августа и будет курсировать по вторникам, четвергам и воскресеньям. Из Киева поезд отправится 14 августа и будет курсировать по понедельникам, средам и пятницам.

Билеты скоро можно будет приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Поправка на карантин

Напомним, что все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Также усилена обработка постельного белья во время стирки. В каждом вагоне установлен санитайзер, которым могут пользоваться пассажиры. В вагонах размещены рекомендательные наклейки о правилах личной гигиены в условиях карантина. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр.

Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам.

Адаптивный карантин

С 1 августа в Украине начали работать новые правила адаптивного карантина, который был продлен до 31 августа. Все регионы разделены на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

С понедельника, 3 августа, красная зона установлена в Донецке, и Кицманском районе Черновицкой области.

3 августа "Укрзализныця" закрыла продажу билетов до станций Луцк, Тернополь и обратно в соответствии с решениями региональных комиссий. Протокол решения "Укрзализныця" получила 31 июля в 19:10.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.