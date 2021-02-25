Компания делает это для избежания скоплений людей в кассах и предотвращения неконтролируемых неорганизованных перевозок.

Акционерная компания «Укрзализныця» (УЗ) пока продолжит выполнять рейсы в Ивано-Франковскую область для вывоза пассажиров, несмотря на приостановку продажи билетов на поезда, следующие в область и обратно.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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«По состоянию на 25 февраля «Укрзализныця» приостановила продажу билетов на поезда, следующие в Ивано-Франковскую область и обратно, но не отменяет рейсы в регион, чтобы безопасно вывезти пассажиров по уже приобретенным билетам, избежать скоплений людей в кассах и предотвратить неконтролируемые неорганизованные перевозки», - сказано в сообщении.

Отмечается, что все поезда продолжают курсировать по расписанию, ограничений на высадку и посадку пассажиров с билетами пока нет.

«Укрзализныця» внимательно следит за решениями органов власти и ситуацией в регионе, и обеспечивает полную и тщательную дезинфекцию всех вагонов, следующих через зону усиленного карантина. Соблюдение масочного режима является строго обязательным», - сказано в сообщении.

Ситуация в Ивано-Франковской области

«Укрзализныця» с 26 февраля по 12 марта в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и введенными карантинными ограничениями в Ивано-Франковской области приостанавливает продажу билетов в направлении населенных пунктов области и в обратном направлении. Продажа проездных документов будет восстановлена сразу после улучшения эпидемиологической ситуации в регионе.

УЗ отменила дополнительные рейсы поезда Киев - Ивано-Франковск, назначенные к 8 марта, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Прикарпатье и заменила их на специальные рейсы поезда №120 Запорожье - Львов.

В Ивано-Франковской области из-за роста заболеваемости COVID-19 с 22 по 28 февраля усилен карантин. В регионе действуют ограничения «красной зоны». Также в Ивано-Франковской области создано 16 блок-постов для предотвращения распространения COVID-19.

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Автор: Павел Степанец