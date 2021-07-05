Министр здравоохранения Мадейры Педро Рамос сказал, что все вакцинированные будут приняты.

Власти автономного португальского региона Мадейра заявили, что разрешат посещение популярных у туристов островов с любыми вакцинами от COVID-19, а не только с теми, которые одобрены в ЕС.

Евросоюз, который запустил на прошлой неделе цифровой COVID-сертификат, на данный момент разрешил только четыре вакцины - Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Государства-члены могут принять решение о расширении сертификата европейским путешественникам, вакцинированным другими препаратами.

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Материковая часть Португалии принимает туристов только с одной из четырех вакцин, но Мадейра заявила, что те, кто получил другие прививки, такие как китайские вакцины Sinovac или индийские Covaxin, смогут посетить атлантические острова.

Министр здравоохранения Мадейры Педро Рамос сказал, что все будут вакцинированы приняты, "потому что, если миллионы людей будут вакцинированы этими вакцинами (не одобренными ЕС, - ред.), их уровень защиты будет таким же, как и у других".

Решение было объявлено на фоне критики по поводу того, что ЕС не включил Covishield, версию вакцины AstraZeneca, произведенную Институтом сыворотки в Индии, в список одобренных вакцин для сертификата.

Считается, что около 5 млн человек в Великобритании, которая является важным источником иностранного туризма для Мадейры, получили вакцину Covishield, которая также используется глобальным центром COVAX, передает ЕвроПравда.

Вакцина Covishield также используется в Украине.

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Автор: Ирина Погорелая