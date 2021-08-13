Туристы выкопали небольшой бассейн на побережье, в который удалось залезть всем членам семьи.

На Арабатской Стрелке туристы придумали необычный способ, как окунуться в морскую воду, но при этом не пострадать от назойливых медуз.

Курьезное видео опубликовала в YouTube туристка.

На записи видно, как туристы выкопали небольшой бассейн на побережье, в который удалось залезть всем членам семьи. При этом ни одна медуза туда не пробралась.

"Вот так люди отдыхают на Азовском море, потому что купаться невозможно. Возможно, только с ожогами. Медуз – просто куча, даже невозможно ненадолго зайти. А дальше (от берега – ред.) еще больше. Там – одни шляпки", - прокомментировала женщина.

"Делаем свой бассейн и защиту от назойливых медуз, которые портят весь отдых! Температура воды отличная, море теплое! Вечером невозможно гулять, так как тебя съедят комары или мошки! Вот такой отдых на море!!!" - говорится в подписи к видео.

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Летом 2021 года Азовское море возле берегов украинских курортов заполнили медузы. Отдыхающие жаловались, что из-за медуз вода становилась похожей на кисель.

На некоторых курортах в море устанавливали сети, чтобы медузы не смогли подплывать близко к берегу.

В Институте рыбного хозяйства и экологии моря полагают, что в Азовском море медуз стало больше, поскольку их численность возросла и в Черном.

Одним из важных факторов увеличения количества медуз считают постепенное приближение солености Азовского и Черного морей.

Автор: Денис Прядко