Самыми тяжелыми оказались последние метры перед вершиной.

Учительница географии из Ивано-Франковска Кристина Мохнацкая поднялась на самый высокий вулкан мира Глаза Пустыни (Охос-дель-Саладо), который находится в Южной Америке.

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Отмечается, что большинство альпинистов преодолевает путь на его вершину (7 тысяч метров) за несколько дней, а украинская учительница сделала это всего за 19 часов без еды и почти без передышки. Тем самым она установила национальный рекорд.

Самыми тяжелыми для нее стали последние метры перед вершиной. Ей вдруг очень захотелось все бросить и вернуться назад.

«Горная болезнь – это так, когда организм тебе не подвластен. Я была готова сесть на любой камешек и просто уснуть. Но я понимала, что это будут последние мгновения моей жизни. Потому что сильный ветер, мороз. Я делала себе больно. Я брала палки, я била себя», - рассказала учительница.

В конце концов, путешественница решила бросить свои ботинки и, несмотря на камни и мороз, дальше царапалась босиком.

Вулкан Глаза Пустыни (Охос-дель-Саладо): что о нем известно

Высочайший вулкан на Земле и вторая по высоте вершина Южной Америки.

Расположен на границе между Аргентиной и Чили, высшая точка Чили. Высота составляет 6893 метра.

Вулкан считается потухшим, так как на протяжении всей истории наблюдений за ним не было зарегистрировано ни одного извержения. Однако изредка пассивная вулканическая деятельность все же замечалась.

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Автор: Катерина Шварц