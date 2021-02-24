Украинцы с 1 марта смогут посещать Грузию при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, который должен быть проведен в течение последних 72 часов.
Об этом сообщает Эхо Кавказа.
Читайте такжеС начала весны украинцы смогут ездить без виз в одну из карибских стран
На третий день пребывания в Грузии приезжим придется пройти повторное тестирование за свой счет.
Как сообщается, речь идёт о пересечении границы Грузии воздушным путем. Сухопутные границы для иностранцев по-прежнему остаются закрытыми.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- Чехия вводит новые требования для въезда иностранцев: как будут пускать украинцев
- Ирландия будет отправлять туристов из стран риска на самоизоляцию: нарушителей ждет штраф от 4 тысяч евро
- Грузия готовится к открытию для украинских туристов - СМИ
- Украина обновила список стран "зеленой" и "красной" зоны: после возвращения из 71 страны придется идти на самоизоляцию
- В Польше хотят ввести обязательный отрицательный тест на COVID-19 при пересечении границы
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.