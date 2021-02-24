С 1 марта украинцы смогут посещать Грузию при наличии отрицательного теста на коронавирус.

Украинцы с 1 марта смогут посещать Грузию при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, который должен быть проведен в течение последних 72 часов.

Об этом сообщает Эхо Кавказа.

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На третий день пребывания в Грузии приезжим придется пройти повторное тестирование за свой счет.

Как сообщается, речь идёт о пересечении границы Грузии воздушным путем. Сухопутные границы для иностранцев по-прежнему остаются закрытыми.

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Автор: УНИАН