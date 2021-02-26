После возвращения из стран "красной" зоны украинцы должны пойти на самоизоляцию.

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон по состоянию на 26 февраля 2021 года.

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По сравнению с предыдущей неделей, в "зеленую" зону вернулись Болгария, Боливия, Грузия, Кипр, Колумбия, Россия, Румыния и Швейцария.

В плане популярных туристических стран ситуация следующая: в "зеленой" зоне находятся Болгария, Грузия, Доминиканская Республика, Египет, Кипр, Марокко, Мексика, Таиланд, Танзания, Тунис, Турция, Хорватия и Шри-Ланка, тогда как Албания, Мальдивы, ОАЭ, Сейшельские острова и Черногория пока "красные".

Какие страны попали в "красную" зону

По состоянию на 26 февраля в "красную" зону попали 61 страна (на прошлой неделе их было 71), среди которых в том числе: Австрия, Албания, Андорра, Аргентина, Бельгия, Беларусь, Бразилия, Великобритания, Эстония, Израиль, Ирландия, Испания, Италия, Иордания, Катар, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Мальдивы, Мальта, Монако, Молдова, Нидерланды, ОАЭ, Парагвай, Перу, Северная Македония, Польша, Португалия, Сан-Марино, Сейшельские острова, Сербия, Словакия, Словения, США, Венгрия, Франция, Чехия, Черногория, Швеция и другие.

После возвращения из стран "красной" зоны украинцы должны пойти на самоизоляцию с применением приложения "Дій вдома". Досрочное прекращение самоизоляции возможно после получения отрицательного ПЦР-теста.

Для въезда в Украину всем иностранцам нужен страховой полис, который покрывает лечение COVID-19. Обсервации не подлежат лица, прибывшие из стран "красной" зоны, если они имеют отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который проведен не более чем за 48 часов до пересечения границы Украины.

Какие страны попали в "зеленую" зону

По состоянию на 26 февраля в "зеленую" зону попали Украина и еще 132 страны, среди которых в том числе: Австралия, Азербайджан, Боливия, Босния и Герцеговина, Армения, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская Республика, Египет, Зимбабве, Индия, Индонезия, Иран, Исландия, Казахстан, Канада, Кения, Киргизия, Китай, Кипр, Колумбия, Куба, Лихтенштейн, Мадагаскар, Марокко, Непал, Германия, Новая Зеландия, Норвегия, Оман, Пакистан, Республика Корея, Россия, Румыния, Саудовская Аравия, Сингапур, Таиланд, Тунис, Турция, Узбекистан, Финляндия, Филиппины, Хорватия, Швейцария, Шри-Ланка, Ямайка, Япония и другие.

По возвращению из этих стран не нужно сдавать тест на коронавирус или идти на самоизоляцию.

В то же время следует понимать, что отнесение той или иной страны к "зеленой" зоне еще не означает, что украинским туристам туда теперь можно легко попасть. В большинстве из этих стран до сих пор действуют карантинные ограничения, которые в том числе запрещают въезд иностранных туристов. С правилами въезда в каждую страну можно ознакомиться на сайте.

С полным перечнем "красных" и "зеленых" стран можно ознакомиться на сайте Минздрава.

Новые правила въезда в разные страны

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Автор: Марина Григоренко