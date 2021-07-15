Страница ведется на английском языке, чтобы продвигать положительный имидж Украины среди иностранной аудитории.

У Украины появилась официальная страница в социальной сети Instagram. Найти ее можете по никнейму @ukraine.ua.

Читайте такжеУкраиноязычные аудиогиды заработали в двух музеях турецкой АнталииЗапуском аккаунта занимались Министерство иностранных дел Украины и Украинский институт. Страница ведется на английском языке, чтобы привлечь как можно больше иностранных юзеров.

На странице Украины в Instagram посетители и подписчики могут узнать популярные туристические магниты, культурные события и фестивали, инновации, возможности, нашу страну и украинцев. В оформлении страницы используются фотографии украинских фотографов.

Сейчас МИД и Украинский институт развивают три официальных канала коммуникации для продвижения Украины в мире – сайт Украины, страницу в Facebook и страницу в Instagram.

Как сообщал УНИАН, в Киеве возобновили бесплатные пешеходные экскурсии Free Walking Tours, которые призваны сделать город более привлекательным для туристов.

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Автор: Ольга Робейко