Представители отрасли и ряд политиков резко раскритиковали решение, назвав его еще одним тяжелым ударом.

Италия продлила запрет на работу горнолыжных курортов страны еще на три недели, до 5 марта.

Соответствующее постановление подписал министр здравоохранения Роберто Сперанца, пишет "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Итальянское правительство пообещало компенсации для операторов горнолыжных курортов.

Представители отрасли и ряд политиков, которые представляют альпийские районы страны, резко раскритиковали решение, назвав его еще одним тяжелым ударом.

Читайте такжеУкраинцы могут въезжать во Францию только при "крайней необходимости" со справкой об отрицательном тесте на коронавирус - посольство

До последнего момента были надежды, что курорты смогут принимать посетителей, однако запрет все же был продлен из-за угрозы распространения новых штаммов коронавируса.

Среди советников Министерства здравоохранения есть мнения и о том, что страна должна в этой ситуации немедленно изменить стратегию борьбы с эпидемией и снова уйти в короткий, но очень жесткий локдаун, при этом усилив усилия по отслеживанию контактов и вакцинации.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: УНИАН