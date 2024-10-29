По пути запланированы остановки в Риме, Флоренции, Болонье и Венеции.

Туристы в Италии получили возможность комфортно путешествовать между двумя главными культурными городами страны - Неаполем и Горицией. В стране запустили новый скоростной поезд, сообщили в Travel Off Path.

С 15 сентября туристы получили возможность приобрести билеты на скоростной поезд Frecciarossa, который едет из Неаполя (Кампанья) до Гориции (Фриули-Венеция-Джулия) и обратно без обычных пересадок в транзитных узлах.

По пути запланированы остановки в Риме, Флоренции, Болонье и Венеции. Благодаря этому туристы смогут рассмотреть и другие красивые города Италии.

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Цены на билеты начинаются с 42 евро (1 880 грн) за поездку в одну сторону. Тем не менее стоимость билетов может достигать 100 евро и выше (4 470 грн).

Время отправления поезда (из Неаполя в Горицию):

Центральный вокзал Неаполя – 16:09;

Рим – 17:19;

Флоренция – 19:20;

Центральный вокзал Болоньи – 20:01;

Венеция (Венеция-Местре) – 21:37;

Гориция – 23:30.

Время отправления поезда (из Гориции в Неаполь):

Гориция – 06:12;

Венеция (Местре) – 08:40;

Болонья – 10:02;

Флоренция – 10:48;

Рим – 12:50;

Неаполь – 14:03.

В издании отметили, что Неаполь является оживленным средиземноморским мегаполисом, который известен своим экстравагантным характером. В этом городе нет излишне изысканных достопримечательностей, но любителям древнеримских руин и величественных площадей там понравится.

Кроме того, эксперты рекомендуют обратить внимание на местную кухню Неаполя. В частности, они отметили неаполитанскую пиццу.

Город Гориция в культурном и эстетическом плане является ярко выраженным центральноевропейским. Он находится близко к славянским странам, от которых местные жители переняли некоторые привычки и культурные ценности.

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Кроме того, репортер британского издания Daily Record Хилари Митчелл купила самый дешевый авиабилет в Италии и открыла волшебную скрытую жемчужину страны. Ею оказался город Бергамо, в котором есть множество интересных мест.

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