Туристы в Италии получили возможность комфортно путешествовать между двумя главными культурными городами страны - Неаполем и Горицией. В стране запустили новый скоростной поезд, сообщили в Travel Off Path.
С 15 сентября туристы получили возможность приобрести билеты на скоростной поезд Frecciarossa, который едет из Неаполя (Кампанья) до Гориции (Фриули-Венеция-Джулия) и обратно без обычных пересадок в транзитных узлах.
По пути запланированы остановки в Риме, Флоренции, Болонье и Венеции. Благодаря этому туристы смогут рассмотреть и другие красивые города Италии.
Цены на билеты начинаются с 42 евро (1 880 грн) за поездку в одну сторону. Тем не менее стоимость билетов может достигать 100 евро и выше (4 470 грн).
Время отправления поезда (из Неаполя в Горицию):
- Центральный вокзал Неаполя – 16:09;
- Рим – 17:19;
- Флоренция – 19:20;
- Центральный вокзал Болоньи – 20:01;
- Венеция (Венеция-Местре) – 21:37;
- Гориция – 23:30.
Время отправления поезда (из Гориции в Неаполь):
- Гориция – 06:12;
- Венеция (Местре) – 08:40;
- Болонья – 10:02;
- Флоренция – 10:48;
- Рим – 12:50;
- Неаполь – 14:03.
В издании отметили, что Неаполь является оживленным средиземноморским мегаполисом, который известен своим экстравагантным характером. В этом городе нет излишне изысканных достопримечательностей, но любителям древнеримских руин и величественных площадей там понравится.
Кроме того, эксперты рекомендуют обратить внимание на местную кухню Неаполя. В частности, они отметили неаполитанскую пиццу.
Город Гориция в культурном и эстетическом плане является ярко выраженным центральноевропейским. Он находится близко к славянским странам, от которых местные жители переняли некоторые привычки и культурные ценности.
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