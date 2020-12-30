Ограничения вводятся на период новогоднего локдауна с целью борьбы с коронавирусом.

Турция закроет некоторые улицы и площади во время предстоящего четырехдневного комендантского часа в выходные дни в рамках мероприятий по борьбе с распространением коронавируса во время празднования Нового года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

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При этом запрет также коснется иностранных туристов.

В соответствии с циркуляром министерства внутренних дел, направленным в губернаторства, известные туристические места, включая улицу Истикляль и площадь Султанахмет в Стамбуле, площадь национальной воли Кизилай 15 июля в столице Анкаре и площадь Гюндогана в западной провинции Измир, будут закрыты с 9 часов вечера 31 декабря до 10 часов утра 1 января.

Как сообщается, новогодний комендантский час начнется в 9 часов вечера в четверг, 31 декабря, и закончится в 5 часов утра в понедельник, 4 января.

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Автор: УНИАН