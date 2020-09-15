Срок действия запрета продлен на 30 дней.

Правительство Румынии продлило введенный из-за коронавируса режим чрезвычайной ситуации, в рамках которого иностранным гражданам запрещается въезд на территорию страны.

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Об этом в Facebook сообщило Посольство Украины в Румынии.

"Информируем, что, согласно решению правительства Румынии, с 15 сентября продлено на 30 суток действие режима чрезвычайной ситуации, в рамках которого запрещается въезд иностранных граждан на территорию Румынии", - говорится в сообщении.

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Автор: Леся Лещенко