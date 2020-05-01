Мало людей и много природы: тревел-журналист показал просторы нетуристических Фарер (фоторепортаж)

Население Фарер - всего 50 тыс. человек. Крупнейший город на острове - столица Торсхавн, где живет около 13 тыс. людей.

Дома на Фарерских островах с газонами на крышах а сам остров имеет виды от которых захватывает дух.

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В новой программе «Больших выпусков с Антоном Птушкиным» на 1+1, тревел-документалист отправится в путешествие на живописные и малоизвестные для туристов Фарерские острова.

Фарерские острова - небольшой архипелаг, расположенный в Атлантическом океане между Шотландией и Исландией. В состав архипелага входят 18 островов, которые соединены между собой туннелями, паромами, дамбами и мостами.

Антон Птушкин впервые попадет в страну, в которой практически нет потока туристов. Но есть океан, горы, долины, зеленые луга, отвесные скалы, маленькие поселки во фьордах и нетронутая дикая природа, от которой перехватывает дыхание.

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Безлюдные просторы

Население Фарер - всего 50 тыс. человек. Крупнейший город на острове - столица Торсхавн, где живет около 13 тыс. людей. То есть, четверть всех жителей. Вся остальная территория архипелага усеяна небольшими поселками или одиночными домами, которые стоят просто посреди бескрайних зеленых просторов. Из-за этого остров кажется фактически безлюдными - без пробок на дорогах, очередей в супермаркетах и прохожих на улицах.

Живописные фьорды

Необычный природный ландшафт острова создают многочисленные фьорды, над которыми возвышаются каменистые горы. Фьорды славятся своими невероятными пейзажами и природой. Они бывают совершенно различной величины, и создают на острове маленькую гавань. Путешествуя по Фарерам, Антон Птушкин заедет в атмосферные городки, которые расположились среди фьордов, и покажет, как здесь наслаждается спокойной и размеренной жизнью местного населения.

Дома с травой вместо крыши

Хотя домов на Фарерах действительно немного, но даже они удачно вписываются в природный ландшафт местности. Частично благодаря тому, что фактически все здания вместо традиционных материалов покрыты травой. Дома с травой вместо крыши - это визитная карточка Фарерских островов. Здесь даже магазины, будки и церкви устилают газон на крышу. Например, крышу галереи современного искусства на Фарерах тоже покрыли травой.

Полноправные владельцы острова - овцы

На Фарерах овец живет вдвое больше, чем людей. И их здесь можно встретить на каждом шагу - на дороге, во дворах домов и на автостоянках. Эти полноправные владельцы острова весьма дружелюбны к людям - они могут спокойно подходить к прохожим, осматривать вещи и обнюхивать машины. А жители острова придумали, как использовать этих животных самым необычным образом: овцы на Фарерах «стригут» крыши из травы.

Остров без деревьев

На Фарерских островах вообще нет деревьев. Все из-за специфики местной флоры. Многими столетиями сюда поставляли древесину из других стран, поэтому деревянный дом на острове считался признаком богатства.

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