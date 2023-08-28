Талибан запретил женщинам посещать популярный национальный парк в Афганистане. Как сообщает Sky News, по данным Министерства порока и добродетели, состоящего исключительно из мужчин, силы безопасности будут использоваться, чтобы помешать женщинам посещать знаменитый национальный парк Банд-э-Амир в провинции Бамиан.
Глава министерства Мохаммад Халид Ханафи после посещения региона заявил, что женщины во время визита в парк "не соблюдали правильный способ ношения хиджаба". Ханафи уведомил чиновников и религиозных священнослужителей об этом нарушении, добавив, что "посещение достопримечательностей не является обязательным для женщин".
Комментируя этот запрет, Human Rights Watch отметили: "Не довольствуясь лишением девочек и женщин образования, работы и свободы передвижения, Талибан также хочет отобрать у них парки и спорт, а теперь и природу".
Банд-э-Амир известен своими глубокими голубыми озерами. В 2009 году он стал первым национальным парком Афганистана и ежегодно привлекает тысячи посетителей.
Другие запреты Талибана в отношении женщин
Запрет дополняет список ограничительных мер, введенных в отношении женщин и девочек с тех пор, как Талибан вернулся к власти в августе 2021 года.
В ноябре прошлого года правительство, возглавляемое Талибаном, запретило женщинам пользоваться общественными местами, в том числе парками, ссылаясь на нарушение правил ношения хиджаба. Также неправительственным организациям Афганистана запрещено принимать женщин на работу.
Девушкам также не позволяют получать дальнейшее образование, в том числе университетское, а недавно афганским студенткам запретили учиться за границей.