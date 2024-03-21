Остров Святой Елены, который считается одним из самых отдаленных островов в мире, готовится открыться для туристов. Известен он в первую очередь тем, что именна на его территории провел в ссылке свои последние году французский полководец Наполеон Бонапарт.
Как пишет The Independent, до 2017 года нужно было плыть пять суток на лодке, чтобы добраться до этого небольшого скалистого острова в южной части Атлантического океана – заморской территории Великобритании, которая находится примерно на полпути между югом Африки и Бразилией. Сегодня, благодаря еженедельным коммерческим рейсам и недавнему появлению высокоскоростного Интернета, правительство надеется вдохнуть новую жизнь в молодую туристическую индустрию острова, которая в 2023 году приняла около 2100 туристов. Сейчас на острове проживает чуть более 4000 жителей, и он, вероятно, привлечет определенный тип посетителей.
"Это люди с реальным желанием путешествовать и учиться, а не просто поехать куда-нибудь, чтобы немного позагорать и вкусно поесть", – говорит Эмма Филлипс, чей муж Найджел является губернатором острова Святой Елены.
В конце концов, погода может быть непредсказуемой, а запасы иногда заканчиваются, когда вы находитесь почти в 2 тысячах километров от ближайшего континента.
"Вы должны быть готовы принять все это", – говорит Филлипс, восхваляя гостеприимных местных жителей, богатую историю и чудеса природы. – "Приходите с открытым разумом".
Наиболее известный как место ссылки Наполеона Бонапарта с 1815 года до его смерти в 1821 году, остров Святой Елены имеет множество объектов наследия, посвященных свергнутому французскому императору. Туристы могут совершить поездку по его домам и к месту первоначального захоронения (его останки были переданы Франции в 1840 году).
Столица острова Джеймстаун представляет из собя эклектичную смесь нового и старого. В колониальных зданиях британской георгианской эпохи расположены небольшие розничные и продуктовые магазины. Есть там и пара пунктов проката DVD – в память о совсем недавних временах, когда на острове еще не было высокоскоростного Интернета.
Ну а самый знаменитый житель острова Святой Елены на данный момент – 192-летняя гигантсткая черепаха по имени Джонатан, занесенная в Книгу рекордов Гиннеса как старейшее из ныне живущих наземных животных. Джонатан обитает на территории величественного особняка Плантейшн-хаус в георгианском стиле, построенного в 1792 году. Сейчас это официальная резиденция губернатора, в доме представлена коллекция королевских портретов и оригинальная мебель, включая старинный фарфор и люстру из последнего дома Бонапарта.
Что нужно знать перед посещением острова Святой Елены
- Деньги. На острове Святой Елены нет банкоматов, кредитные карты принимаются далеко не везде, а часы работы местного банка ограничены. Так что перед поездкой лучше запастись британскими фунтами, в том числе для оплаты "вступительного взноса" в размере 20 фунтов стерлингов (около 25 долларов США). Также можно загрузить приложение предоплаченной туристической карты банка Святой Елены, в которое можно загрузить дебетовые карты онлайн и которое принимается на всей территории острова.
- Связь. Туристам советуют загрузить все необходимые файлы в офф-лайн режиме до прибытия на остров, поскольку Wi-Fi и мобильный интернет здесь работают ограниченно, а стоят дорого.
- Как добраться. На остров один раз в неделю летает самолет Airlink из Йоханнесбурга (ЮАР). Еще один рейс в середине недели нередко добавляется в более загруженный летний сезон, а также с декабря по март. Для посадки на самолет вам понадобится подтверждение медицинской страховки на сумму не менее 175 000 фунтов стерлингов (около 223 000 долларов США).
- Где остановиться. Варианты проживания на острове варьируются от простых домов до бутик-отелей.
- Как передвигаться. Узкие дороги и слепые повороты острова Святой Елены не для слабонервных, к тому же там левостороннее движение. Так что лучший вариант для путешествий по острову – такси или пешком.
Как сообщал УНИАН, ранее туристам рассказали о самом маленьком аэропорте Великобритании Британии – Лэндс-Энд, который обслуживает всего несколько сотен пассажиров каждый день и вмещает всего 30 человек.
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