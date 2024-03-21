До острова Святой Елены больше не нужно добираться пять суток на лодке.

Остров Святой Елены, который считается одним из самых отдаленных островов в мире, готовится открыться для туристов. Известен он в первую очередь тем, что именна на его территории провел в ссылке свои последние году французский полководец Наполеон Бонапарт.

Как пишет The Independent, до 2017 года нужно было плыть пять суток на лодке, чтобы добраться до этого небольшого скалистого острова в южной части Атлантического океана – заморской территории Великобритании, которая находится примерно на полпути между югом Африки и Бразилией. Сегодня, благодаря еженедельным коммерческим рейсам и недавнему появлению высокоскоростного Интернета, правительство надеется вдохнуть новую жизнь в молодую туристическую индустрию острова, которая в 2023 году приняла около 2100 туристов. Сейчас на острове проживает чуть более 4000 жителей, и он, вероятно, привлечет определенный тип посетителей.

"Это люди с реальным желанием путешествовать и учиться, а не просто поехать куда-нибудь, чтобы немного позагорать и вкусно поесть", – говорит Эмма Филлипс, чей муж Найджел является губернатором острова Святой Елены.

В конце концов, погода может быть непредсказуемой, а запасы иногда заканчиваются, когда вы находитесь почти в 2 тысячах километров от ближайшего континента.

"Вы должны быть готовы принять все это", – говорит Филлипс, восхваляя гостеприимных местных жителей, богатую историю и чудеса природы. – "Приходите с открытым разумом".

Наиболее известный как место ссылки Наполеона Бонапарта с 1815 года до его смерти в 1821 году, остров Святой Елены имеет множество объектов наследия, посвященных свергнутому французскому императору. Туристы могут совершить поездку по его домам и к месту первоначального захоронения (его останки были переданы Франции в 1840 году).

Столица острова Джеймстаун представляет из собя эклектичную смесь нового и старого. В колониальных зданиях британской георгианской эпохи расположены небольшие розничные и продуктовые магазины. Есть там и пара пунктов проката DVD – в память о совсем недавних временах, когда на острове еще не было высокоскоростного Интернета.

Ну а самый знаменитый житель острова Святой Елены на данный момент – 192-летняя гигантсткая черепаха по имени Джонатан, занесенная в Книгу рекордов Гиннеса как старейшее из ныне живущих наземных животных. Джонатан обитает на территории величественного особняка Плантейшн-хаус в георгианском стиле, построенного в 1792 году. Сейчас это официальная резиденция губернатора, в доме представлена коллекция королевских портретов и оригинальная мебель, включая старинный фарфор и люстру из последнего дома Бонапарта.

Что нужно знать перед посещением острова Святой Елены

Деньги . На острове Святой Елены нет банкоматов, кредитные карты принимаются далеко не везде, а часы работы местного банка ограничены. Так что перед поездкой лучше запастись британскими фунтами, в том числе для оплаты "вступительного взноса" в размере 20 фунтов стерлингов (около 25 долларов США). Также можно загрузить приложение предоплаченной туристической карты банка Святой Елены, в которое можно загрузить дебетовые карты онлайн и которое принимается на всей территории острова.

. На острове Святой Елены нет банкоматов, кредитные карты принимаются далеко не везде, а часы работы местного банка ограничены. Так что перед поездкой лучше запастись британскими фунтами, в том числе для оплаты "вступительного взноса" в размере 20 фунтов стерлингов (около 25 долларов США). Также можно загрузить приложение предоплаченной туристической карты банка Святой Елены, в которое можно загрузить дебетовые карты онлайн и которое принимается на всей территории острова. Связь. Туристам советуют загрузить все необходимые файлы в офф-лайн режиме до прибытия на остров, поскольку Wi-Fi и мобильный интернет здесь работают ограниченно, а стоят дорого.

Туристам советуют загрузить все необходимые файлы в офф-лайн режиме до прибытия на остров, поскольку Wi-Fi и мобильный интернет здесь работают ограниченно, а стоят дорого. Как добраться . На остров один раз в неделю летает самолет Airlink из Йоханнесбурга (ЮАР). Еще один рейс в середине недели нередко добавляется в более загруженный летний сезон, а также с декабря по март. Для посадки на самолет вам понадобится подтверждение медицинской страховки на сумму не менее 175 000 фунтов стерлингов (около 223 000 долларов США).

. На остров один раз в неделю летает самолет Airlink из Йоханнесбурга (ЮАР). Еще один рейс в середине недели нередко добавляется в более загруженный летний сезон, а также с декабря по март. Для посадки на самолет вам понадобится подтверждение медицинской страховки на сумму не менее 175 000 фунтов стерлингов (около 223 000 долларов США). Где остановиться. Варианты проживания на острове варьируются от простых домов до бутик-отелей.

Варианты проживания на острове варьируются от простых домов до бутик-отелей. Как передвигаться. Узкие дороги и слепые повороты острова Святой Елены не для слабонервных, к тому же там левостороннее движение. Так что лучший вариант для путешествий по острову – такси или пешком.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам рассказали о самом маленьком аэропорте Великобритании Британии – Лэндс-Энд, который обслуживает всего несколько сотен пассажиров каждый день и вмещает всего 30 человек.

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