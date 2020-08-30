Хорватия попала в "красную" зону по ситуации с COVID-19.
Как сообщает пресс-служба Государственного агентства развития туризма Украины, украинцы по возвращению из этой страны должны проходить самоизоляцию.
"Обновлен список стран "красной" и "зеленой" зон по состоянию на 30 августа. Информация по странам, куда могут улететь на отдых украинцы: в "красную" зону попала Хорватия", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в "красной" зоне остаются Албания и Черногория.
"Напоминаем, что по возвращению с отдыха в странах "красной" зоны украинцы должны пойти на самоизоляцию с применением приложения "Дий вдома". Досрочное прекращение самоизоляции возможно после получения отрицательного ПЦР-теста", - отметили в Госагентстве развития туризма.
В то же время сообщается, что Болгария, Египет и Турция находятся в "зеленой" зоне.
Какие туристические страны открыты для украинцев
- Турция стала первой туристической страной, которая открыла двери для украинцев без каких-либо дополнительных требований.
- Также одной из первых украинцев на отдых пустила Албания.
- Кроме того, сейчас украинцы могут попасть на морской отдых в Болгарию и Египет.
- Венгрия запрещает въезд иностранцам с 1 сентября, кроме определенных исключений.
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