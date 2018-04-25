В стране фараонов

Интересный факт - более половины населения Земли никогда не видели настоящего снега. Разве что на фото. А вот украинцам в этом плане повезло. Хочешь играй в снежки, а хочешь катайся на лыжах или сноуборде. И не надо верить министру спорта, который сказал, что Украина не зимняя страна. Еще какая. В этом году зима отступила только на втором месяце весны. Усталость от затянувшихся холодов ощущалась уже в феврале. Поэтому я подумал, что если тепло не идет ко мне, то я пойду к нему. Оценив ситуацию, я решил отправится туда, где снега точно нет - на африканский континент, в Египет. Поехать в страну фараонов меня подтолкнули несколько факторов, среди которых низкая цена, высокая температура воздуха и что, немаловажно, - я никогда там не был. Однако, обо всем по порядку.

В ходе поисков подходящих вариантов, я решил такие заботы как бронирование отеля, покупку билетов на самолёт и трансфер из аэропорта к отелю возложить на турагенство. Это удобно, но самое главное - дешевле по сравнению с самостоятельным поиском. Из Украины путешествие на 5-7 ночей через турагентство можно выбрать, начиная от 8000 грн на двоих. В моем случае путевка в город Хургада стоила 9000 грн. Правда, дополнительно пришлось покупать визу в египетском аэропорту. Ее стоимость составляет 25 долларов за человека.

Интересно, что, посещая Хургаду туристам необходимо платить за визу, в то время как в другой популярный среди туристов египетский город Шарм-ель-Шейх нет. Такая ситуация возникла в результате мирного соглашения Израиля и Египта от 1978 года, положившего конец войне между двумя странами. Согласно ему, Египет признал государство Израиль, а Израиль согласился вернуть Египту, захваченный в 1967 году Синай. Вместе с тем, Израиль потребовал от Египта права свободного безвизового въезда на Синай. Таким образом, иностранцы, планирующие пребывание в Египте только на территории Южного Синая, могут в аэропорту Шарм-эль-Шейха получить бесплатный синайский штамп. Он дает право пребывать в стране 15 дней, но проезд на материковую часть страны, где расположены египетские пирамиды (в Каир, Порт-Саид, Луксор и другие регионы Египта) запрещен.

Но не будем углубляться в историю и вернемся к путешествию. Итак, после трех с половиной часов перелета, я оказался в аэропорту Хургады. При этом сразу ощутил на себе все прелести египетского гостеприимства. Мне предложили за дополнительную плату в 5 долларов оформить визу без очереди, то есть за 30 долларов. Но, я вежливо отказался. Совсем немного подождав, я уплатил визовый сбор в размере 25 долларов. Похожих случаев хватало на протяжении всего пребывания в Египте. Начиная от продажи клубники в моем отеле, который, кстати, имел 5 звезд, заканчивая навязчивыми предложениями на пляже покататься на верблюдах или купить сувенир. Поэтому, собираясь в Египет, туристу надо быть готовым к тому, что в этой стране пытаются заработать на всем. В прочем, это не удивительно, ведь туризм один из главных источников заработка для египтян.

Выйдя из аэропорта, меня встретило синее небо и яркое солнце, которое так часто пряталось за зимними украинскими облаками. Правда, небольшим удивлением стала ветреная погода. Как оказалось, это особенность египетской зимы. Если честно, наличие ветра не сильно огорчило, так как дневная температура воздуха на протяжении всего отдыха была в пределах 25-27 градусов. Немного освоившись, я сел в автобус турфирмы, который увез меня к отелю. Дорога заняла 30-40 минут за которые я успел разглядеть красоту египетской природы и даже отметил дороги без ям. Подпортило первое впечатление только наличие мусора на обочинах дорог, в бескрайних песках Египта.

Не успев опомнится, я оказался в пятизвездочном отеле, расположенном в бухте Макади за 30 км от аэропорта Хургады. Отель имел огромную территорию и большое количество номеров. Но по европейским меркам на пять звезд он не тянул. С близкого расстояния очень бросался в глаза некачественный ремонт, который портил, на первый взгляд, красивую картинку. Лично меня это не сильно возмутило, ведь я приехал в Египет за солнцем и морем.

К тому же, у отеля был собственный и даже неплохой аквапарк. Правда, во время отдыха я был там только раз, так как температура воды была достаточно прохладной, да и горки довольно крутые. Так что мне хватило одного дня.

Также, отель имел просторный пляж с чистым песком, множеством лежаков и баром. Поэтому, попивая прохлаждающие напитки, загорать было комфортно. А вот Красное море в зимний период оказалось не таким теплым, как я ожидал. Прежде чем зайти в воду, необходимо было собраться с силами, привыкнуть к температуре и только потом окунаться в воду с головой. Впрочем, это не помешало посмотреть коралловые рифы с разноцветными рыбками, которые находились на небольшом расстоянии от берега. В этом мне помогли маска и ласты, которые я взял с собой. Без преувеличения, плаванье среди кораллов стало самым ярким воспоминанием путешествия. Впрочем, не удивительно. Ведь, разнообразие форм коралловых рифов, количество цветов и оттенков вряд ли оставят кого-то равнодушным. А рыбы и другая фауна самых невероятных форм и расцветок создают цельную картину неописуемой красоты.

Что же касается питания, то с этим в отеле не было проблем – мясо, овощи, супы, сыры, десерты и многое другое были в достатке. Поэтому каждый смог найти еду для себя. Отмечу только, что фрукты оказались не вкусными.

Во время моего пребывания в египетском отеле, я заметил одну особенность – среди гостей отеля было много туристов с азиатских стран. Однако, они совсем не загорали и встретить их на пляже было невозможно. Наоборот, эти туристы ходили, укутавшись в одежду. Как я понял, приехали они с одной целью – посмотреть пирамиды. Сделать это несложно, так как прямо в отеле примерно за 100 долларов можно приобрести экскурсию в город Гизу, неподалеку от Каира. Собственно, там и расположены самые известные пирамиды фараонов Хефрена, Хеопса и Микерина. К слову, пирамиды можно увидеть и в других городах. Так, вдоль реки Нил находятся около ста сооружений пирамидной формы.

Я же, прислушавшись к просьбе родителей, которые опасались угрозы терроризма, решил не выезжать за пределы отеля. Ведь еще в апреле 2017 года в Египте ввели режим чрезвычайного положения. Меры безопасности были применены после двух взрывов в храмах, в результате которых погибло более 40 человек. Видимо, напряженность остается, так как в апреле этого года власти Египта продлили чрезвычайное положение еще на три месяца. В связи с этим МИД Украины призвал воздержаться от поездок в эту страну. С другой стороны, чувствовать себя в безопасности на 100% в современном мире нельзя нигде, так как теракты бывают даже в развитой Европе. Поэтому режим чрезвычайного положения успокаивает, так как повышает защиту от угроз. По крайне мере, во время пребывания в Египте я чувствовал себя в безопасности.

В целом, я остался доволен путешествием. Перенестись на несколько дней в лето и поплавать в море во время украинских холодов стало для меня небольшим волшебством. А тот факт, что я не увидел египетские пирамиды, будет стимулом вернуться в эту страну еще раз.

Александр Куницкий