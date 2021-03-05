После возвращения из стран "красной" зоны украинцы должны пойти на самоизоляцию.

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон по состоянию на 5 марта 2021 года.

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В частности, по сравнению с предыдущей неделей, в "красную" зону вернулись Болгария и Кипр, тогда как в "зеленую" переместились Аргентина, Беларусь, Великобритания, Ирландия, Катар, Панама, Парагвай и Португалия.

Относительно популярных туристических стран ситуация следующая: в "зеленой" зоне находятся Грузия, Доминиканская Республика, Египет, Марокко, Мексика, Таиланд, Танзания, Тунис, Турция, Хорватия и Шри-Ланка, тогда как Албания, Болгария, Мальдивы, ОАЭ, Сейшельские острова и Черногория пока "красные".

Какие страны попали в "красную" зону

По состоянию на 5 марта в "красную" зону попали 54 страны (неделей ранее их было 61), среди которых в том числе: Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Бразилия, Эстония, Израиль, Испания, Италия, Иордания, Кипр, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Мальдивы, Мальта, Монако, Молдова, Нидерланды, ОАЭ, Перу, Северная Македония, Польша, Сан-Марино, Сейшельские острова, Сербия, Словакия, Словения, США, Уругвай, Франция, Чили, Чехия, Черногория, Швеция и другие.

После возвращения из стран "красной" зоны украинцы должны пойти на самоизоляцию с применением приложения "Дій вдома". Досрочное прекращение самоизоляции возможно после получения отрицательного ПЦР-теста.

Для въезда в Украину всем иностранцам нужен страховой полис, который покрывает лечение Covid-19. Обсервации не подлежат лица, прибывшие из стран "красной" зоны, если они имеют отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который проведен не более чем за 48 часов до пересечения границы Украины.

Какие страны попали в "зеленую" зону

По состоянию на 5 марта в "зеленую" зону попали Украина и еще 139 стран, среди которых в том числе: Австралия, Азербайджан, Аргентина, Беларусь, Боливия, Босния и Герцеговина, Великобритания,Армения, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская Республика, Египет, Зимбабве, Индия, Индонезия, Иран, Ирландия, Исландия, Казахстан, Канада, Катар, Кения, Киргизия, Китай, Кипр, Колумбия, Куба, Лихтенштейн, Мадагаскар, Марокко, Непал, Германия, Новая Зеландия, Норвегия, Оман, Пакистан, Панама, Парагвай, Португалия, Республика Корея, Россия, Румыния, Саудовская Аравия, Сингапур, Таиланд, Тунис, Турция, Узбекистан, Финляндия, Филиппины, Хорватия, Швейцария, Шри-Ланка, Ямайка, Япония и другие.

По возвращению из этих стран не нужно сдавать тест на коронавирус или идти на самоизоляцию.

В то же время следует понимать, что отнесение той или иной страны к "зеленой" зоне еще не означает, что украинским туристам туда теперь можно легко попасть. В большинстве из этих стран до сих пор действуют карантинные ограничения, которые в том числе запрещают въезд иностранных туристов. С правилами въезда в каждую страну можно ознакомиться на сайте.

С полным перечнем "красных" и "зеленых" стран можно ознакомиться на сайте Минздрава.

Ситуации с коронавирусом: новые штаммы из Великобритании

В Великобритании и Ирландии, которые на этой неделе Минздрав Украины отнес к безопасной "зеленой" зоне, с конца 2020 года свирепствует мутировавший штамм коронавируса, который врачи считают более опасным. Поэтому эти страны обязывают всех пассажиров отправляться на принудительную изоляцию в так называемые карантинные отели.

Между тем в начале марта первые случаи "британского" штамма коронавируса были зафиксированы в Украине.

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена эффективностью существующих вакцин против новых штаммов коронавирус. При этом в ВОЗ не исключают появление других, более проблемных мутаций вируса.

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Автор: Марина Григоренко