После возвращения из стран "красной" зоны украинцы должны пойти на самоизоляцию.

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон по состоянию на 19 февраля 2021 года.

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По сравнению с предыдущей неделей, в "красную" зону, в частности, переместились Австрия, Беларусь, Грузия, Израиль, Ирландия, Иордания, Казахстан, Кипр, Венгрия и Франция.

В то же время Греция, Исландия, Куба, Германия, Тунис и Ямайка стали "зелеными".

В плане популярных туристических стран ситуация следующая: в "зеленой" зоне находятся Доминиканская Республика, Египет, Марокко, Мексика, Таиланд, Танзания, Турция, Хорватия и Шри-Ланка, тогда как Албания, Болгария, Мальдивы, ОАЭ, Сейшельские острова и Черногория пока "красные".

Какие страны попали в "красную" зону

По состоянию на 19 февраля в "красную" зону попали 71 страна (на прошлой неделе их было 74), среди которых в том числе: Австрия, Албания, Андорра, Аргентина, Барбадос, Бельгия, Беларусь, Боливия, Болгария, Бразилия, Великобритания, Грузия, Эстония, Израиль, Ирландия, Испания, Италия, Иордания, Кипр, Колумбия, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Мальдивы, Мальта, Монако, Молдова, Нидерланды, ОАЭ, Панама, Парагвай, Перу, Северная Македония, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сан-Марино, Сейшельские острова, Сербия, Словакия, Словения, США, Уругвай, Венгрия, Франция, Чехия, Чили, Черногория, Швейцария, Швеция и другие.

После возвращения из стран "красной" зоны украинцы должны пойти на самоизоляцию с применением приложения "действий дома". Досрочное прекращение самоизоляции возможно после получения отрицательного ПЦР-теста.

Для въезда в Украину всем иностранцам нужен страховой полис, который покрывает лечение Covid-19. Обсервации не подлежат лица, прибывшие из стран "красной" зоны, если они имеют отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который проведен не более чем за 48 часов до пересечения границы Украины.

Какие страны попали в "зеленую" зону

По состоянию на 19 февраля в "зеленую" зону попали Украина и еще 122 страны, среди которых в том числе: Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Армения, Греция, Дания, Доминиканская Республика, Египет, Зимбабве, Индия, Индонезия, Иран, Исландия, Казахстан, Канада, Кения, Киргизия, Китай, Колумбия, Куба, Лихтенштейн, Мадагаскар, Марокко, Непал, Германия, Новая Зеландия, Норвегия, Оман, Пакистан, Южная Африка, Республика Корея, Саудовская Аравия, Сингапур, Таиланд, Тунис, Турция, Узбекистан, Финляндия, Филиппины, Хорватия, Шри-Ланка, Ямайка, Япония и другие.

По возвращению из этих стран не нужно сдавать тест на коронавирус или идти на самоизоляцию.

В то же время следует понимать, что отнесение той или иной страны к "зеленой" зоне еще не означает, что украинским туристам туда теперь можно легко попасть. В большинстве из этих стран до сих пор действуют карантинные ограничения, которые в том числе запрещают въезд иностранных туристов. С правилами въезда в каждую страну можно ознакомиться на сайте.

С полным перечнем "красных" и "зеленых" стран можно ознакомиться на сайте Минздрава.

Новые правила въезда в разные страны

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Автор: Марина Григоренко