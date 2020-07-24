В Стамбуле отпраздновали превращение собора Святой Софии в мечеть (фоторепортаж)

Тысячи мусульманских верующих приехали из других городов и сел, чтобы принять участие в праздновании.

В Стамбуле в пятницу, 24 июля, состоялась первая за 86 лет мусульманская молитва в соборе Святой Софии, где раньше был музей, а отныне официально работает мечеть.

Читайте такжеВ ЕС отреагировали на возвращение собора Святой Софии в Стамбуле статуса мечетиКак сообщает DW, тысячи мусульманских верующих приехали из других городов и сел Турции, чтобы принять участие в праздновании по этому поводу.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на молитву, что происходит в памятнике шестого века.

Утром перед первой мусульманской пятничной молитвой у здания собора собралась огромная толпа. Из-за эпидемии COVID-19 в здание разрешено войти лишь тысячи людей.

Отмечается, что некоторые верующие приехали еще накануне и ночевали неподалеку в палатках. Дороги у памятника перекрыли еще со вчерашнего вечера. На месте дежурят около 20 тысяч полицейских. Много людей не соблюдают дистанции и игнорируют правила для предупреждения инфицирования коронавирусом.

Ранее УНИАН писал, что собор Святой Софии или Айя-София, как ее называют в Турции, снова стал мечетью. Турецкий суд отменил решение от 1934 года о превращении собора в музей.

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