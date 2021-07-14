SkyUp будет выполнять рейсы сразу в три города в Саудовской Аравии - Даммам, Джидда и Эр-Рияд.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines в августе запускает ряд рейсов в Саудовскую Аравию из Киева и Львова.

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

В частности, авиакомпания будет летать в Саудовскую Аравию по такому расписанию:

"Киев — Даммам — Киев" с 3 августа, рейсы каждый вторник.

"Киев — Джидда — Киев" с 8 августа, рейсы по четвергам и воскресеньям.

"Киев — Эр-Рияд — Киев" с 4 августа, рейсы в Эр-Рияд каждую среду и субботу, рейсы в Киев каждый четверг и воскресенье.

"Львов — Даммам — Львов" с 5 августа, рейсы в Даммам по четвергам, рейсы во Львов по пятницам.

"Путешествие в Саудовскую Аравию позволяет почувствовать себя первооткрывателем в поисках неизведанного. Ведь страна долгое время вела закрытый для внешнего мира образ жизни. А теперь каждый может познакомиться с культурой этой страны и исследовать древние памятники, марсианские пейзажи пустыни и современные комфортные города", - говорится в сообщении пресс-службы.

Условия въезда в Саудовскую Аравию

Для путешествия украинцам понадобится:

Вакцинированные путешественники

Предоставить сертификат о полном курсе вакцинации (утвержденные вакцины: Pfizer/BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Moderna — 2 дозы вакцины, Johnson & Johnson — 1 доза)

Предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до въезда в страну (не распространяется на детей, которым не исполнилось 8 лет)

Зарегистрироваться на онлайн-платформе не позднее чем за 72 часа до вылета

Вакцинированные путешественники

Предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до въезда в страну (не распространяется на детей, которым не исполнилось 8 лет)

Отбыть обязательный 7-дневный "институциональный" карантин по прибытии в страну

Повторно сделать ПЦР-тест на 1-й и 7-й день пребывания на карантине

Авиаперевозчик обязан проверить наличие у пассажира приобретенного карантинного пакета, который охватывает страхование на случай заболевания COVID-19, место прохождения карантина и ПЦР-тесты на 1-й и 7-й день карантина.

Для комфортного путешествия пассажирам рекомендуют проверять актуальные правила въезда и отдыха накануне вылета.

Как сообщал УНИАН, с 24 июля SkyUp Airlines запускает рейсы из Киева в город Фуншал (Португалия) на острове Мадейра.

5 июля стало известно, что Мадейра будет пускать всех туристов, привитых любыми вакцинами от коронавируса, а не только теми, которые приняты в ЕС. Власти острова заявили, что те, кто получил другие прививки, такие как китайские вакцины Sinovac или индийские Covaxin, смогут посетить атлантические острова.

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Автор: Марина Григоренко