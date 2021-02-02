Для допуска на маршрут Киев-Мюнхен Госавиаслужба ограничила права МАУ на этой линии, передав неиспользуемую квоту SkyUp.

Госавиавиаслужба Украины предоставила SkyUp права на пять новых маршрутов и аннулировала назначения на 22 направления.

Об этом сообщает Avianews.

Читайте такжеSkyUp с мая запустит рейсы из Киева на Мальту

Комиссия регулятора на заседании 28 января 2021 года разрешила авиакомпании открыть рейсы из Киева в Эйндховен (2 раза в неделю), Манчестер (3 раза в неделю), Эр-Рияд (3 раза в неделю), Джидду (3 раза в неделю) и Мюнхен (3 раза в неделю).

Для допуска на маршрут Киев-Мюнхен Госавиаслужба ограничила права МАУ на этой линии, передав неиспользуемую квоту SkyUp.

Также SkyUp разрешили чаще летать в Берлин — 7 раз в неделю вместо 3, но отказали в полетах из Киева в Брюссель и из Одессы в Баку из-за отсутствующей свободной квоты.

Аннулирование прав

Госавиаслужба приказом №166 от 29 января 2021 года аннулировала права SkyUp по заявке авиакомпании на семь маршрутов из Киева, по три — из Запорожья и Одессы, на четыре из Харькова и на пять из Львова.

Список маршрутов, права на которые аннулированы:

Киев-Бухарест

Киев-Дортмунд

Киев-Пиза

Киев-Рига

Киев-Осло

Киев-Турин

Киев-Шарджа

Запорожье-Афины

Запорожье-Римини

Запорожье-Шарджа

Львов-Будапешт

Львов-Гданьск

Львов-Дубай

Львов-Рим

Львов-Шарджа

Одесса-Римини

Одесса-Ираклион

Одесса-Ламеция-Терме

Харьков-Варшава

Харьков-Дубай

Харьков-Ламеция-Терме

Харьков-Шарджа

Авиаперелеты во время карантина

SkyUp Airlines за первый месяц работы после снятия запретов на пассажирские авиаперевозки внутри страны и за границу восстановила 50% докарантинной операционной деятельности.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: УНИАН