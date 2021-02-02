Госавиавиаслужба Украины предоставила SkyUp права на пять новых маршрутов и аннулировала назначения на 22 направления.
Об этом сообщает Avianews.
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Комиссия регулятора на заседании 28 января 2021 года разрешила авиакомпании открыть рейсы из Киева в Эйндховен (2 раза в неделю), Манчестер (3 раза в неделю), Эр-Рияд (3 раза в неделю), Джидду (3 раза в неделю) и Мюнхен (3 раза в неделю).
Для допуска на маршрут Киев-Мюнхен Госавиаслужба ограничила права МАУ на этой линии, передав неиспользуемую квоту SkyUp.
Также SkyUp разрешили чаще летать в Берлин — 7 раз в неделю вместо 3, но отказали в полетах из Киева в Брюссель и из Одессы в Баку из-за отсутствующей свободной квоты.
Аннулирование прав
Госавиаслужба приказом №166 от 29 января 2021 года аннулировала права SkyUp по заявке авиакомпании на семь маршрутов из Киева, по три — из Запорожья и Одессы, на четыре из Харькова и на пять из Львова.
Список маршрутов, права на которые аннулированы:
Киев-Бухарест
Киев-Дортмунд
Киев-Пиза
Киев-Рига
Киев-Осло
Киев-Турин
Киев-Шарджа
Запорожье-Афины
Запорожье-Римини
Запорожье-Шарджа
Львов-Будапешт
Львов-Гданьск
Львов-Дубай
Львов-Рим
Львов-Шарджа
Одесса-Римини
Одесса-Ираклион
Одесса-Ламеция-Терме
Харьков-Варшава
Харьков-Дубай
Харьков-Ламеция-Терме
Харьков-Шарджа
Авиаперелеты во время карантина
SkyUp Airlines за первый месяц работы после снятия запретов на пассажирские авиаперевозки внутри страны и за границу восстановила 50% докарантинной операционной деятельности.
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