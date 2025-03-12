В Европе есть множество скрытых жемчужин, которые сохранили свое многовековое очарование.

Весна – это замечательная возможность посетить популярные направления Европы до того, как туда добрались летние толпы туристов, а жара стала невыносимой. К тому же, весна радует глаз буйством красок.

Свою подборку из семи милых городов Европы, которые стоит посетить весной, составил туристический эксперт издания Travel Off Path Винисиус Коста.

"Если вы мечтали об идиллическом европейском отдыхе, но толпы и высокие цены вас отпугивают, у нас для вас отличные новости: не везде так многолюдно, как в Амстердаме, не везде такие завышенные цены, как в Париже, и не везде так откровенно антитуристично, как в Барселоне. Существует бесчисленное множество скрытых жемчужин, которые сохранили свое многовековое очарование и предлагают такой же уникальный культурный опыт, как все эти чрезвычайно популярные туристические места, – за исключением того, что они остаются незамеченными для большинства", – отмечает автор.

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Семь небанальных городов Европы для посещения весной 2025 года

1. Бергамо, Италия. Этот небольшой городок в часе езды от оживленного Милана выглядит именно так, как мы представляем себе Италию несколько десятилетий назад, до наплыва туристов. Он порадует туристов неподвластным времени, окруженным стеной Старым городом, расположенным на холме с видом на бесконечные виноградники. Его мощеные улочки граничат со зданиями пастельных тонов и семейными ресторанами, а возвышающиеся средневековые башни остаются самыми высокими зданиями в округе.

2. Сигишоара, Румыния. Истинное очарование Румынии заключается в ее исторической провинции Трансильвания, усеянной идеальными городами, которые практически не изменились с момента их постройки в Средние века. Один из них – Сигишоара, лабиринт узких переулков с красочными кривыми деревянными домиками, над которыми возвышается готическая часовая башня, словно сошедшая со страниц романа Брэма Стоука.

3. Загреб, Хорватия. Большинство туристов знают Хорватию исключительно по ее бирюзовому Адриатическому морю и укрепленным портовым городам. Тем временем хорватская столица Загреб, спрятанная подальше от побережья, вместо галечных пляжей и охристых городов, предлагает гостям широкие бульвары вдоль зданий австро-венгерской эпохи, монументальный готический собор с двумя шпилями и церкви с глазурованной плиткой.

4. Чески-Крумлов, Чехия. Это миниатюрная версия Праги, которая, как утверждают некоторые, даже выглядит красивее. Сказочный город в исторической провинции Богемия, прорезанный живописной рекой Влтавой, может похвастаться обширной коллекцией готических, ренессансных и барочных зданий XIX века. А его крепость на вершине холма, построенная в 1253 году, предлагает захватывающие виды на извилистые пешеходные улочки и красные черепичные крыши.

5. Вроцлав, Польша. Расположенный в Западной Польше, в сотнях километров от гораздо более популярного дуэта Варшава-Краков, Вроцлав – это оживленный город, третий по величине в стране, сочетающий в себе современные высотные кварталы и традиционные фасады эпохи Возрождения.

6. Монемвасия, Греция. В 300 километрах от туристических Афин находится Монемвасия – сонный прибрежный городок на "связанном" острове, т. е. соединенном с материком естественной дамбой, который, несмотря на свою сокрушительную красоту, пока еще не переполнен туристическими группами и инстаграмерами.

7. Пловдив, Болгария. Это самый старый непрерывно населенный город Европы, который точно имеет богатое прошлое, включающее периоды древнегреческого, римского, османского и болгарского правления – и его старый центр отражает этот завидный плавильный котел культур. В самом сердце всего этого находится район Стари Град, представляющий собой смесь греко-римских руин и архитектуры болгарского возрождения с типичными выступающими крытыми балконами и красочным городским пейзажем.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам назвали четыре замечательных города в Европе, которые выглядят очень по-итальянски, но дешевле и без толп.

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