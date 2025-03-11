От альпийских лугов до солнечных островов: названы лучшие места Европы для весенних каникул

Весной Европе поражает туристов яркими красками, комфортной температурой и отсутствием толп.

Весна считается замечательным временем для путешествий по Европе, поскольку в большинстве стран уже достаточно тепло, природа постепенно просыпается, а летние толпы еще отсутствуют.

Журналисты британского издания The Guardian, специализирующиеся на путешествиях, назвали пять лучших направлений Европы для посещения этой весной.

1. Словенские Альпы. "Весной, когда снег начинает таять на вершинах Камник-Савиньских Альп в северной Словении и зацветают крокусы, я люблю отправляться в Велика-Планину. В течение двух недель в апреле все это горное плато пылает фиолетовым цветом цветущих крокусов", – пишет автор Ноа Чарни.

Видео дня

По его словам, Велика Планина находится в 80 минутах езды к северу от словенской столицы Любляны, и на ее вершину можно добраться на машине или по канатной дороге.

"Это легкая однодневная поездка из столицы, но мы с семьей любим проводить там несколько ночей каждую весну. Мы останавливаемся в одном из типичных сосновых коттеджей, которые выглядят древними снаружи – многие из них почернели от использования растительного масла для сохранения древесины – но внутри они полностью оборудованы, в некоторых есть сауны", – делится путешественник.

2. Форментера, Испания. "Весна на самом маленьком из Балеарских островов Испании – самое сладкое время: суперяхты и летние однодневные туристы с Ибицы еще не прибыли, пляжи практически пусты, а вокруг полно полевых цветов", – рассказывает журналистка Элизабет Беннетт.

Она отмечает, что благодаря своим миниатюрным размерам и равнинной местности Форментера отлично подходит для езды на велосипеде или пеших походов.

"Вы также можете прогуляться по побережью от пляжа к пляжу или зигзагом пройтись по внутренней части острова, которая с начала марта до конца мая превращается в лоскутное одеяло из ярко-красного, ярко-фиолетового и золотисто-желтого цветов, когда маки, бархатцы и вьюнок мальвы цветут между садами фиговых деревьев, рядами виноградных лоз и фермерскими полями", – добавляет автор.

3. Стамбул, Турция. "Прогулка по Стамбулу весной – это радость, как раз когда цветут тюльпаны и до того, как начнет нарастать изматывающая летняя жара. В этом мегаполисе есть бесконечное количество вариантов для городских прогулок, с днями, проведенными в живописных кварталах, впитывая древнюю культуру и наслаждаясь вкусной едой. Наденьте кроссовки для удобства, оденьтесь соответствующим образом для мечетей и начните пораньше", – советует журналистка Кэролайн Эден.

4. Лефкас, Греция. "Краски поражают вас на Лефкаде, особенно весной, когда она пышная от зимних дождей, с глянцево-зелеными холмами и электрически-синими морями, движущимися по белому песку. Высоко в горах моря малиновых маков покрывают равнины. Настолько эффектно, насколько это возможно. Технически Лефкада – остров, но она соединена мостом с материком на западном побережье Греции", – пишет журналистка Сьюзан Смилли.

По ее словам, по всему острову в последние годы местные жители расчищают древние монопати – старые тропы для мулов. Однако если летом гулять по ним слишком жарко, то весна подходит для этого идеально.

"Вас ждут тропы, которые станут восхитительной атакой на все чувства, буйство красок и ароматов, звон колокольчиков коз, тропы с видом на море, окаймленные цветущим миндалем", – рассказывает она.

5. Копенгаген, Дания. "В датском календаре есть любопытный день под названием Økodag ("День танцующей коровы"). В воскресенье апреля фермеры выпускают своих органических молочных коров из зимних коровников на поля. Коровы так счастливы, что брыкаются и подпрыгивают, в восторге от свежего воздуха и солнечного света", – рассказывает журналистка Лора Холл, добавляя, что похожие чувства весной испытывают все датчане, уставшие от холодной зимы.

По ее словам, в это время все в датской столице оживает – кругом цветут желтые нарцисы, люди сменяют темные зимние наряды на яркие весенние и устремляются на улицы, чтобы насладиться солнцем. Одновременно в городе проводится множество культурных мероприятий.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты туристического издания Condé Nast Traveler назвали лучшие места на планете для посещения в апреле 2025 года.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.