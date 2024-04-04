Например, некоторых туристов разочаровали статуя Христа-Искупителя в Бразилии, Стоунхендж в Англии и Тадж-Махал в Индии.

Немао путешественников уверены, что наличие статуса памятника всемирного наследия ЮНЕСКО автоматически делает локацию потрясающей. А потому, отправляяь на экскурсию в такое место, туристы имеют заранее завышенные ожидания и нередко бывают разочарованы. А все дело в том, что часто они забывают, что этот статус присваивается не столько за красоту, сколько за ценность для человечества.

Пользователи платформы Reddit рассказали о своих самых больших разочарованиях после посещения памятников из списка всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Христос-Искупитель в Бразилии. Очень неприятно думать, что это объект всемирного наследия ЮНЕСКО, и очень стыдно, что это одно из семи чудес света, особенно когда в число финалистов входят такие объекты, как Ангкор-Ват", – написал пользователь с ником JustAsmalldreamer.

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Это мнение поддержали еще несколько пользователей. "Я совершил ошибку, взобравшись на гору Сахарная Голова за день до того, как пошел к Христу-Искупителю. На Сахарной Голове было немного туристов, более прохладный транспорт, настоящая природа, лучшие виды... Это было потрясающе. Затем на следующий день я оказываюсь у ног гигантского Иисуса и 10 тысяч его фанатов, пытающихся сделать одно и то же селфи", – добавил пользователь beerouttaplasticcups.

Также несколько пользователей остались недовольны каменным мегалитическим сооружением Стоунхендж в Великобритании.

"Стоунхендж... Я имею в виду. Это впечатляет минут десять. Но ради этих десяти минут удовольствия слишком далеко ехать из Лондона", – написал пользователь fromafarawayplac3.

При этом пользователь fromafarawayplac3 пожаловался, что камни оказались значительно ниже, чем он ожидал, а пользователь ironwilledf-up добавил, что в Великобритании доступны немало гораздо более интересных туристических достопримечательностей.

Еще один пользователь с ником JessSuperSub остался разочарован посещением Тадж-Махал в Индии.

"Тадж-Махал и форты Раджастана. Я не понимаю, в чем тут дело и почему их так переоценивают. Это просто уродливые старые памятники. У меня такое чувство, будто я потратил драгоценные доллары на то, чтобы увидеть ерунду", – поделился он.

Впрочем, другие участники опроса поспешили заступиться за эту достопримечательность. "Я тоже не согласен. Среди множества интересных фортов и древних мест в этой части Индии Тадж-Махал, на мой взгляд, является самым красивым зданием на этой планете", – отметил пользователь с ником alan_s.

В то же время, большинство опрошенных, даже если и называли какие-то конкретные памятники из списка ЮНЕСКО, которые их разочаровали, признали, что они сами совершили ошибку, неадекватно оценив их.

"Пещера Горэма, Гибралтар (известна как одно из последних мест, населенных неандертальцами – ред.). Это очень подчеркивает тот факт, что не все объекты всемирного наследия являются привлекательными для туристов", – рассказал пользователь с ником LinguaQuirma.

Путешественник пояснил, что увидел пометку о находящемся рядом объекте наследия ЮНЕСКО на карте во время прогулки на велосипеде. Однако когда он туда подъехал, его ждало разочарование – его встретил крохотный офис музея с совершенно неприветливым персоналом, поспешившим прогнать его. Больше всего туриста возмутило то, что фактически объект был закрыт для туристов, но его почему-то показывали на карте, таким образом вводя потенциальных посетителей в заблуждение.

Как соообщал УНИАН, ранее легендарную берлинскую техно-сцену внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО.

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