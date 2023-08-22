Самыми опасными городами Европы были признаны катание (Италия), Марсель (Франция) и Бирмингем (Великобритания).

Швейцарский Берн был признан самым безопасным городом Европы, за ним следуют немецкий Мюнхен и нидерландская Гаага, разделившая третью строчку с конца еще с одним городом в Швейцарии – Цюрихом.

Об этом свидетельствует обновленный рейтинг Crime and Safety Indexes от Numbeo, в который вошли 127 самых опасных и безопасных городов Европы по состоянию на середину 2023 года.

А вот самыми опасными городами Европы были признаны Катания (Италия), Марсель (Франция), Бирмингем (Великобритания), Ковентри (Великобритания) и Шарлеруа (Бельгия).

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Попали в список и несколько городов Украины:

Днепр (17 место в списке самых опасных городов)

Одесса (20 место)

Харьков (35 место)

Киев (45 место)

Львов (67 место)

При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как общее восприятие уровня преступности, ответы жителей и гостей города относительно чувства безопасности во время прогулок днем и ночью, обеспокоенность по поводу конкретных преступлений, оценка масштабов преступлений против собственности и оценка восприятия насильственных преступлений, включая нападения, убийства, сексуальные преступления и прочее.

Как сообщал УНИАН, ранее Италия была признана страной Европы с наибольшим количеством карманников, жертвами которых нередко становятся именно туристы.

При этом эксперты рассказали туристам, как защититься от карманников в переполненных городах.

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