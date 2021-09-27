Самоизоляцию ввели лишь для некоторых категорий путешествующих.

Из-за продолжающейся пандемии коронавируса власти Румынии обязали многих въезжающих в страну соблюдать 14-дневный домашний карантин, вне зависимости от страны их прибытия.

Об этом сообщили в пресс-службе украинского посольства в Румынии.

От исполнения действия требования освобождаются некоторые категории путешественников:

прибывающие из стран Евросоюза, Европейской экономической зоны или Швейцарии;

вакцинированные от COVID-19 признанными в ЕС препаратами (при условии, что после завершения курса вакцинации прошло не менее 10 дней);

проезжающие через Румынию транзитом (при условии выезда из страны в течение 24 часов);

покидающие территорию страны в течение 72 часов (необходим сертификат об отрицательном результате теста RT-PCR, полученном не более чем за 72 часа до посадки на автобус или въезда на собственном авто);

переболевшие коронавирусной инфекцией в течение 180 дней до въезда;

дети в возрасте до 16 лет, однако въезжающим в возрасте от 6 до 16 лет понадобится предоставить сертификат об отрицательном результате теста RT-PCR;

учащиеся или поступающие в учебные заведения Румынии (необходимо документальное подтверждение);

переданные по ускоренной процедуре реадмиссии;

трансграничные работники, которые въезжают в Румынию из Венгрии, Болгарии, Сербии, Украины, Молдовы и граждане Румынии, представители экономических операторов указанных стран (необходимо подтверждение договорных отношений с соответствующими экономическими операторами);

участники спортивных соревнований (необходим сертификат об отрицательном результате теста RT-PCR, полученном не более чем за 72 часа до посадки на автобус или въезда на собственном авто);

Дипломаты подчеркнули, что в Румынию возможен въезд только по COVID-сертификатам, отвечающим утвержденным в Украине стандартам.

Напомним, ранее в этом месяце власти Румынии приняли решение о необходимости введения бустерных доз вакцины от COVID-19.

Автор: Станислав Кожемякин