Въезжающих в Румынию обяжут самоизолироаться / фото ua.depositphotos.com
Из-за продолжающейся пандемии коронавируса власти Румынии обязали многих въезжающих в страну соблюдать 14-дневный домашний карантин, вне зависимости от страны их прибытия.
Об этом сообщили в пресс-службе украинского посольства в Румынии.
От исполнения действия требования освобождаются некоторые категории путешественников:
- прибывающие из стран Евросоюза, Европейской экономической зоны или Швейцарии;
- вакцинированные от COVID-19 признанными в ЕС препаратами (при условии, что после завершения курса вакцинации прошло не менее 10 дней);
- проезжающие через Румынию транзитом (при условии выезда из страны в течение 24 часов);
- покидающие территорию страны в течение 72 часов (необходим сертификат об отрицательном результате теста RT-PCR, полученном не более чем за 72 часа до посадки на автобус или въезда на собственном авто);
- переболевшие коронавирусной инфекцией в течение 180 дней до въезда;
- дети в возрасте до 16 лет, однако въезжающим в возрасте от 6 до 16 лет понадобится предоставить сертификат об отрицательном результате теста RT-PCR;
- учащиеся или поступающие в учебные заведения Румынии (необходимо документальное подтверждение);
переданные по ускоренной процедуре реадмиссии;
- трансграничные работники, которые въезжают в Румынию из Венгрии, Болгарии, Сербии, Украины, Молдовы и граждане Румынии, представители экономических операторов указанных стран (необходимо подтверждение договорных отношений с соответствующими экономическими операторами);
- участники спортивных соревнований (необходим сертификат об отрицательном результате теста RT-PCR, полученном не более чем за 72 часа до посадки на автобус или въезда на собственном авто);
Дипломаты подчеркнули, что в Румынию возможен въезд только по COVID-сертификатам, отвечающим утвержденным в Украине стандартам.
Напомним, ранее в этом месяце власти Румынии приняли решение о необходимости введения бустерных доз вакцины от COVID-19.