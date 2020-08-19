МАУ заявила о пересмотре программы полетов до 14 сентября

Внутренние рейсы авиакомпании будут осуществляться по направлениям Львов, Херсон, Одесса.

Крупнейший украинский авиаперевозчик - компания «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) сообщила о пересмотре программы полетов внутренних и международных рейсов на период до 14 сентября.

Читайте такжеМАУ выполнит спецрейсы в СШАКак сообщила пресс-служба авиаперевозчика, в связи с продолжением соответствующих карантинных ограничений МАУ в сентябре вынуждена отменить рейсы в Венецию, Стокгольм, Копенгаген, Хельсинки, Неаполь, Цюрих, Будапешт, Тбилиси, Ларнаку, Франкфурт, Вену и Варшаву.

Отмечается, что внутренние рейсы авиакомпании будут осуществляться по направлениям Львов, Херсон, Одесса.

«С 3 сентября из Киева во Львов рейсы будут выполняться по понедельникам, четвергам и пятницам. Из Львова в Киев будут выполняться рейсы по вторникам, пятницам и воскресеньям. С 4 сентября из Киева в Херсон можно добраться по пятницам и воскресеньям. Из Херсона в Киев - по понедельникам и субботам. Начиная со 2 сентября из Киева в Одессу рейсы будут выполняться ежедневно, кроме вторника. Из Одессы в Киев можно будет добраться ежедневно, кроме среды», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, международные рейсы МАУ планирует осуществлять по следующим направлениям: Киев - Амстердам, Киев - Лондон, Киев - Париж, Киев - Ницца, Киев - Милан, Киев - Дубай, Киев - Каир, Киев - Мюнхен, Киев - Баку, Киев - Стамбул, Одесса - Стамбул, Киев - Тель-Авив, Одесса - Тель Авив, Киев - Ереван, Киев - Мадрид.

Отмечается, что изменения частот произойдут на следующих маршрутах: Киев - Амстердам - обратные рейсы ежедневно, кроме вторника и четверга; Киев – Лондон - рейс планируется 02.09; Киев – Каир - по вторникам и четвергам, возвращение в Киев по средам и пятницам; Киев – Дубай - добавляется еще две частоты по пятницам и воскресеньям; Киев - Баку - каждую среду и воскресенье, возвращение в Киев по понедельникам и четвергам; Киев - Париж - рейсы будут осуществляться ежедневно, кроме вторника и пятницы; Киев - Стамбул - рейсы будут осуществляться ежедневно, кроме вторника и среды.

Сообщается, что авиакомпания планирует постепенное восстановление и расширение своей сетевой модели.

«Соответственно, со второй половины сентября будут восстановлены внутренние и международные рейсы по маршрутам: Харьков - Тель-Авив, Днепр - Тель-Авив, Киев - Харьков, Киев - Днепр , а также дополнительная частота по маршруту Киев - Милан», - говорится в сообщении.

Авиарейсы МАУ:

Авиакомпания МАУ анонсировала летнее расширение направлений в связи с ослаблением некоторыми странами режима пересечения границы для украинцев, которые путешествуют в туристических целях.

МАУ отменила часть рейсов до конца августа

МАУ отменила часть запланированных на август рейсов

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь».

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Автор: Александр Куницкий