Также парламент предлагает предусмотреть в госбюджете-2021 средства на реконструкцию парка..

Верховная Рада рекомендовала Кабинету министров и Национальной академии наук Украины в 3-месячный срок обеспечить надлежащую подготовку и финансирование разработки научно-проектной документации по номинированию Национального дендрологического парка «Софиевка» НАН для внесения его в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее постановление «Об Обращении Верховной Рады Украины к Кабинету министров Украины относительно осуществления мероприятий, направленных на включение Национального дендрологического парка «Софиевка» Национальной академии наук Украины в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и его развитие» проголосовали 277 народных депутатов.

ВР рекомендовала правительству с целью создания современной туристической инфраструктуры определить и утвердить перечень автомобильных дорог общего пользования государственного значения, которые требуют проведения реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта.

Также предлагается предусмотреть при подготовке проекта закона «О государственном бюджете Украины на 2021 год» и в проектах законов о госбюджете на последующие годы объемы бюджетных средств, необходимых для их финансирования, а также ввести новые железнодорожные маршруты, которые будут соединять областные центры Украины с городом Умань Черкасской области.

Планируется расширить территорию парка «Софиевка» за счет передачи ему в постоянное пользование земельного участка площадью 5 га, расположенного в административных границах Родниковского сельского совета Уманского района Черкасской области, с целью строительства новой входной зоны в парк.

Постановлением рекомендовано предусмотреть на последующие годы расходы в объеме 30 млн грн на реконструкцию и строительство объектов на территории парка, а также предусматривать при подготовке проекта закона «О государственном бюджете Украины на 2021 год» и в проектах законов о госбюджете на последующие годы расходы на ежегодное содержание территории парка «Софиевка» в размере не менее 25 млн грн.

Кроме того, предлагается осуществить мероприятия по популяризации и повышению туристической привлекательности этого парка в Украине и мире.

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Автор: Надя Пришляк