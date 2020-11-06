Специалисты советуют выбирать проживание в отдельных домах вместо номеров отелей с большим количеством клиентов.

Эксперты американского Центра по контролю и профилактике заболеваний рассказали, безопасно ли туристам останавливаться в отелях во время пандемии коронавируса.

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Как отмечается в недавнем отчете американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention), оставаться дома - лучший способ защитить себя от коронавируса, сообщает Fox News.

Однако если вы все же решились отправиться в путешестие, гораздо безопаснее арендовать отдельный дом, где вы будете контактировать только с семьей или друзьями, чем останавливаться в номере отеля, где вы встретите больше посторонних людей в общих зонах. При этом самым рискованным вариантом, по мнению экспертов CDC, является общежитие или хостел с общими спальными зонами.

«Попробуйте также найти жилье, которое гарантирует 72-часовой буфер между гостями», - советует эксперт по инфекционным заболеваниям из Калифорнийского университета в Дэвисе, доктор Наташа Тузник.

При этом, по ее словам, аренда дома также гарантирует больше возможностей для доступа к свежему воздуху, чем гостиничные номера.

Если вы все же останавливаетесь в отеле, эксперты советуют узнать заранее, какие меры безопасности там предпринимают. Например, многие отели внедрили усовершенствованные процедуры уборки и поощряют социальное дистанцирование в местах общего пользования.

Также путешественникам советуют использовать дезинфицирующие салфетки для очистки поверхностей, которых больше всего касаются, например, выключателей и смесителей, а также отказаться от услуг по уборке номера без необходимости, чтобы в комнату заходило меньше людей.

Вне комнаты специалисты советуют избегать мест общего пользования и по возможности подниматься по лестнице вместо лифта.

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Перевод: Марина Григоренко