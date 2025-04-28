Остров может похвастаться богатой историей, красивыми пейзажами и яркой культурой.

Италия может похвастаться примерно 450 прекрасными островами, но недавно один из них привлек внимание своей мягкой майской погодой и великолепным вином.

Как пишет Daily Express, Пантеллерия, также известная как Черная жемчужина Средиземноморья, расположена между Сицилией и Тунисом и, по мнению туристов, является местом, которое нельзя упускать из виду.

Отмечается, что остров может похвастаться богатой историей, красивыми пейзажами и яркой культурой. Он также славится производством невероятного вина, является домом для множества виноградников и может похвастаться своей собственной традиционной техникой выращивания винограда, которая передается из поколения в поколение. Фактически, метод, известный как vite ad alberello, был первым сельскохозяйственным приемом, признанным ЮНЕСКО.

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На острове прекрасная погода в мае, а средняя температура достигает максимума в 26 градусов. Лучший способ исследовать остров - это пешие прогулки, и, по словам совета по туризму Сицилии, чтобы исследовать "секреты" Пантеллерии, посетителям следует совершить поход по сельской местности.

"Исследуя окрестности, путешественники найдут множество жемчужин, включая прекрасные сады, археологические памятники и подводные исторические места, которые можно исследовать с помощью дайвинга", - сказано в статье.

Также знаменитая достопримечательность острова, Арка Слона, расположенная на восточном побережье, также является обязательным местом для посещения. Скалистое образование, напоминающее хобот слона, простирается от скал острова до моря и является одним из главных туристических объектов Пантеллерии и самой фотографируемой достопримечательностью. Один из посетителей написал, что природная арка "обязательна для посещения всеми путешественниками Пантеллерии".

Интересно то, что хотя на острове нет песчаных пляжей, его береговая линия может похвастаться скалами, скалистыми ручьями и множеством подводных пещер, что делает его довольно уникальным. Также есть много возможностей отдохнуть на одном из многочисленных озер Пантеллерии.

Specchio di Venere, что переводится как Зеркало Венеры, является одним из самых известных озер на острове. Это идеальное место для тех, кто ищет спокойного отдыха. В этом очаровательном месте посетители могут принять ванны и грязевые ванны в природных бассейнах, температура которых достигает 50 градусов. Один турист рассказал:

"Я был приятно удивлен живописной ценностью этого места. Грязевые ванны, прохладные воды, пышная растительность и очень хорошая траттория поблизости. Обязательно для любого путешественника в Пантеллерию".

Новости туризма

Маленький греческий остров Отони расположен в Ионическом море вдали от туристических троп, при этом при этом очень близко к Корфу, Италия. Это самый большой и густонаселенный из Диапонтийских островов и самая западная точка Греции.

Любителям мифов Отони будет интересен как остров нимфы Калипсо из "Одиссеи" Гомера. Здесь Калипсо семь лет держала Одиссея в плену, не давая ему вернуться к своей жене.

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