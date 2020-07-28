Украинское посольство в Польше получило новое помещение в престижном районе Варшавы (фото)

Первым там начнет работу консульский отдел.

В Варшаве накануне открыли новое здание посольства Украины в Польше.

Как сообщает пресс-служба МИД, новое здание расположено в одном из самых престижных районов Варшавы - Мокотуве.

"Это помещение поражает. Оно с самого входа показывает Украину именно такой, какой мы хотим, чтобы ее видели за границей. Современной, комфортной, элегантной, удобной и полной смыслов. Это здание символизирует ту Украину, которую мы строим", - заявил на открытии глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, в новом помещении первым начнет работу именно консульский отдел посольства.

В МИД уточнили, что недвижимость на ул. А.Мальчевского 17 в Варшаве, в котором ныне расположилось новое помещение посольства, Украина приобрела еще в 2011 году. В январе 2012 года начались ремонтные работы, но уже в апреле 2013 года их пришлось приостановить из-за нехватки финансирования.

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В сентябре 2019 года строительство возобновилось. А уже в мае этого года польская сторона предоставила официальное разрешение на ввод здания в эксплуатацию.

Как сообщал УНИАН, по данным опроса, большинство украинцев, которые работают в Варшаве, хотели бы остаться в Польше.

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