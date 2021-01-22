Расстояние между Ужгородом и Лисичанском в 1 тыс. 653 км поезд преодолевает за 31 час 15 минут.

Поезд с самым длинным маршрутом в Украине Ужгород - Лисичанск (№ 45/46) в 2020 году перевез 461,5 тысяч пассажиров, войдя в пятерку самых популярных поездов «Укрзализныци», сообщила пресс-служба компании.

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«В 2020 году поездом Ужгород - Лисичанск путешествовали 461,5 тыс. пассажиров. Этот поезд не только входит в пятерку самых популярных поездов «Укрзализныци» и объединяет восток и запад Украины, но и является безоговорочным лидером по протяженности своего маршрута», - сказано в сообщении.

В частности, расстояние между Ужгородом и Лисичанском в 1 тыс. 653 км поезд преодолевает за 31 час 15 минут. На своем пути он останавливается на более 40 станциях.

Поезд курсирует ежедневно. Отправление из Ужгорода в 21:00, прибытие в Лисичанск в 04:15, обратно из Лисичанска отправление в 6:53, прибытие в Ужгород в 14:34.

Итоги 2020 года для«Укрзализныцы»

«Укрзализныця» по итогам 2020 года перевезла в пассажирских поездах дальнего следования более 16 млн пассажиров.

Самым популярным стал маршрут Киев - Харьков - Киев, на котором было перевезено 712,7 тыс. пассажиров.

Вторым по популярности стал маршрут Киев - Львов - Киев (652,8 тыс. пассажиров), третьим - Киев - Днепр - Киев (561,8 тыс.).

Справка УНИАН. «Укрзализныця» - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

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Автор: Павел Степанец