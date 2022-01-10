Тенерифе порадует путешественников изобилием экзотичных пляжей и потрясающе красивыми туристическими маршрутами.

Остров вечной весны Тенерифе, расположенный посреди Атлантического океана, радушно зовет всех украинцев, уставших от холодных снежных будней, окунуться в сказочную атмосферу отдыха и релакса.

Самый населенный и крупный остров, входящий в архипелаг Канарских островов у побережья Африки, попал в список лучших мест для встречи Нового года и Рождества по версии сайта European Best Destinations, что добавляет монет в копилку многочисленных достоинств этого туристического направления в текущий сезон.

Свое название остров Тенерифе получил от спящего вулкана Тейде, расположенного на его территории. Благодаря сочетанию контрастных пейзажей: вулканических скал и горных массивов с обрывистыми склонами, как диких, так и оборудованных пляжей, радующих глаз туриста своим разнообразием, великолепной тропической природы – остров способен удивить даже самого искушенного туриста. А разнообразие доступных активностей – как ленивого пляжного отдыха, так и насыщенных пеших экскурсий и развлечений – не позволит заскучать.

Изобилие пляжей

Главным достоинством экзотического острова, несомненно, являются пляжи. Они на Тенерифе встречаются самые разнообразные: как дикие, девственные красоты которых практически не были тронуты рукой человека, так и более классические – оборудованные всем необходимым для комфортного цивилизованного отдыха.

Экзотические "инстаграмные" пляжи с черным вулканическим песком сконцентрированы преимущественно в северной части острова.

Одним из самых знаменитых из них, пожалуй, является дикий пляж Бенихо, расположенный в природоохранной зоне горного массива Анага. Его особенность – черный вулканический песок в сочетании с галькой, благодаря чему красота открывающихся там пейзажей поистине сравнима с неземной.

Более того, дорога к пляжу пролегает через лавровые леса, сохранившиеся еще с третичной эры, и серпантин горных пейзажей, а потому, выбрав это направление, вы сможете насладиться не только океаническими, но и многими другими невиданными ранее картинами, захватывающими дух.

Также на острове есть множество пляжей с золотистым песком, которые идеально подходят для спокойного семейного отдыха – с расположенными на них лежаками, зонтиками, барами. Есть также пляжи со специальными волноломами, защищающими их от сильных течений и волн, что особенно актуально для отдыха с детьми. Больше всего таких пляжей находится в южной части Тенерифе.

Также пляжи Тенерифе прекрасно подходят для серфинга.

Знакомство с островом

Вдоволь накупавшись в теплых волнах океана и належавшись на песке, самое время продолжить свое знакомство с островом, открыв для себя самые интересные туристические маршруты.

Первым делом, рекомендуем вам подняться на вулкан Тейде – третий по величине вулкан на Земле, высота которого составляет 3718 метров. Вулкан славится неповторимой флорой и фауной и дарит каждому взобравшемуся туристу возможность насладиться необоримыми панорамными видами на Тенерифе и соседние острова. Также тут можно прогуляться в национальном парке и прокатиться на канатной дороге.

Другая достопримечательность, которую стоит увидеть – вулканическая пещера Ветра длиной в 18 километров (это пятая по длине вулканическая пещера в мире). Сформировалась она в результате извержения вулкана много тысячелетий назад. Если вам интересно взглянуть на настоящие лавовые сталактиты, рассматривать причудливые узоры на каменных коридорах и террасах и окунуться в атмосферу спокойствия, предаваясь философским мыслям о силе природы и течении времени – это место обязательно к посещению!

Среди других национальных парков и заповедников, рекомендованных к посещению туристами – биосферный заповедник Рураль-де-Анага, сочетающий в себе скалистую местность, густые лавровые леса и зону пляжей с вулканическим песком, а также этнографический парк Гуимар.

Также путешественникам будет интересно посетить зоопарк Loro Parque, который может похвастаться гигантскими черепахами, ягуарами, крокодилами, более, чем тремя тысячами попугаев и многими другими диковинными животными, а также прокатиться на водных аттракционах в аквапарке Siam Park.

И еще одной, не менее важной достопримечательностью острова являются рестораны, поскольку кухня на Тенерифе – достойна всяких похвал. В пользу этого свидетельствует даже тот факт, что пять ресторанов на острове отмечены звездой Мишлен.

Местная кухня основана на средиземноморских традициях. Самыми распространенными являются блюда из рыбы и мяса (кролика и свинины), а популярные гарниры - рис, картофель, овощи и тропические фрукты.

Подготовка к путешествию

Добраться до Тенерифе на сегодня очень просто, поскольку из Киева на остров отправляются регулярные прямые авиарейсы. А учитывая разнообразие досуга, предлагаемое туристам на острове, об идеальной программе путешествия позаботится туроператор.

Украинский туроператор JoinUp предлагает путешественникам различные варианты наполнения поездки: хотите ли вы больше ленивого пляжного отдыха или больше пеших прогулок, интересуетесь ли серфингом или воздушным спортом, либо же хотите наполнить свой отпуск всеми возможными эмоциями и впечатлениями одновременно – компания подскажет подходящие отели и локации в зависимости от ваших предпочтений.