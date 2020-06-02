Названы самые безопасные пляжи Европы для отдыха в условиях коронавируса

Рейтинг был составлен на основе различных критериев - от площади пляжей до наличия свободных мест в ближайших больницах.

Влиятельный туристический ресурс European Best Destinations назвал самые безопасные пляжи Европы для отдыха в условиях коронавируса.

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Как сообщается на сайте European Best Destinations, рейтинг был составлен на основе различных критериев, среди которых: низкое число людей, инфицированных Covid-19 в регионе, размер пляжей и количество квадратных метров, доступных для каждого человека на пляже.

Также учитывалось наличие большого числа частных вилл под аренду, туристических апартаментов, небольших или средних отелей с конкретными медицинскими критериями и обязательствами перед путешественниками (уборка и дезинфекция номеров после каждого пребывания, соблюдение социальной дистанции и так далее).

Кроме того, отобранные пункты назначения расположены рядом с больницами, которые никогда не были переполнены во время пандемии коронавируса, и в среднем количество больничных коек на одного жителя превышает средний показатель по Европе.

Самые безопасные пляжи Европы 2020:

1. Превеза (Греция)

2. Компорта (Португалия)

3. Хельская коса (Польша)

4. Порту-Санту (Португалия)

5. Пляж Халикунас в Корфу (Греция)

6. Ривьера Бич (Мальта)

7. Пляж Мейя Прайя (Португалия)

8. Юрмала (Латвия)

9. Нида (Литва)

10. Пляж Бинц (Германия)

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий назвал страны, с которыми ведутся переговоры о возобновлении авиасообщения.

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