Криклий рассказал, в какие страны украинцы смогут отправиться летом

Кабинет министров с 15 июня открывает пункты пропуска в международных аэропортах Украины.

Ряд стран мира готовы принимать украинских туристов, кое-где будут действовать карантинные ограничения.

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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С 15 июня граждане Украины смогут путешествовать в Албанию и США (без ограничений на границе), Великобританию (с соблюдением 14-дневного карантина), Турцию (без ограничений на границе и тестированием по прибытию).

С 27 июня – Тунис (с тестированием по прибытию). Кроме того, правительство будет договариваться с Кипром, Черногорией, Грузией и Грецией об открытии границ с 1 июля, при условии улучшения эпидемической ситуации.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров с 15 июня открывает пункты пропуска в международных аэропортах Украины.

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