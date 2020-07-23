МАУ начала продажу билетов на регулярные рейсы в страны Адриатического побережья

Кроме того, 21 июля 2020 года авиакомпания МАУ получила разрешение от Госавиаслужбы на выполнение пассажирских рейсов из Киева в Рейкьявик (Исландия), начиная с 1 августа 2020 года.

Поскольку Хорватия, Черногория и Албания открыли границы для украинских туристов, авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» начала продажу билетов на рейсы в страны Адриатического побережья.

Как сообщает пресс-служба МАУ, таким образом украинские туристы смогут самостоятельно спланировать свой отдых. Стоимость билетов стартует от 250 долларов в обе стороны. В стоимость тарифа, кроме ручной клади, включено одно место багажа весом до 23 кг.

Киев (KBP) – Тирана (TIA)

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В период с 28.07.2020 по 15.09.2020 - каждый вторник, в 9:00

С 24.07.2020 по 11.09.2020 - по пятницам, в 12:00

Тирана - замечательный город, расположенный среди гор. Расстояние до Адриатического побережья всего около 40 километров. Улицы этого города прекрасно подойдут для тех, кто обожает прогуливаться пешком. Благодаря десяткам экскурсий посетители смогут сполна окунуться в культуру Албании и почувствовать местный колорит.

На сегодняшний день украинским туристам разрешается свободный въезд на территорию Албании, даже без прохождения ПЦР-теста.

Киев (KBP) - Тиват (TIV)

В период с 26.07.2020 по 04.10.2020 - еженедельно, в 12:00

А уже с 30.07.2020 по 17.09.2020 добавляется еще один рейс, который будет выполняться каждый четверг, в 12:10

Тиват - это одно из самых ярких городов Черногории, которая находится на берегу Каторськои залива. Своими положительными отзывами славится Морской музей, который всегда нравится детям. Здесь туристы найдут десятки интересных исторических памятников, таких как Остров Цветов и Св.Марка. А белоснежные пляжи никогда не оставят равнодушным даже самых требовательных туристов.

С 8 июля украинские туристы могут свободно, без прохождения ПЦР-теста, пересекать границы Черногории.

Киев (KBP) - Сплит (SPU)

В период с 18.07.2020 по 26.09.2020 - каждую субботу, в 7:20

Сплит - город «средиземноморской цветка», как называют его местные жители. Он находится в бухте между горами и омывается Адриатическим морем. Местные могут похвастаться богатой архитектурой и десятком чистых песчаных пляжей. Bačvice (Бачвице) является самым известным пляжем в Сплите.

Сегодня туристы из Украины могут пересекать границу Хорватии без 14-дневной самоизоляции по нескольким условиям:

Наличие отрицательного ПЦР-теста, который был сделан не позднее 48 часов;

Забронированный пакет услуг (перелет, жилье, страхование).

Также в авиакомпании напоминают, что на данный момент существуют некоторые эпидемиологические ограничения для пересечения границ различных стран. С рекомендациями относительно путешествий на крыльях МАУ можно ознакомиться на сайте авиакомпании.

Кроме того, 21 июля 2020 года авиакомпания МАУ получила разрешение от Госавиаслужбы на выполнение пассажирских рейсов из Киева в Рейкьявик (Исландия), начиная с 1 августа 2020 года, с частотой 7 рейсов "Киев-Рейкьявик-Киев" на неделю. При этом на сайте МАУ билетов по этому направлению пока нет.

На данный момент право на въезд имеют только те граждане Украины, которые имеют разрешение на проживание в Республике Исландия или другой стране Шенгенского соглашения или стране ЕС, либо являются близкими родственниками граждан стран Шенгенского соглашения (в том числе и Республики Исландия) и стран ЕС.

Как сообщал УНИАН, ранее в МАУ рассказали, куда планируют летать в августе 2020 года.

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