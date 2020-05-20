Когда для украинцев откроют границы ЕС: последняя информация

Краткосрочные перспективы открытия границ обсудили представители Парламентского комитета ассоциации между Украиной и Европейского Союза.

Депутаты-члены парламентского комитета ассоциации между Украиной и ЕС обсудили открытие границ Европейского Союза для украинцев.

Об этом говорится в совместном коммюнике сопредседателей Парламентского комитета ассоциации между Украиной и ЕС Вадима Галайчука и Витольда Ващиковского по результатам неформального заседания Бюро ПКА 15 мая.

Читайте также"Договоренность достигнута": Криклий объявил о возобновлении авиасообщения с Грузией уже с 1 июля«Мы пришли к согласию о необходимости повышения осведомленности украинского населения о солидарности ЕС с Украиной, путем использования различных средств информации. Мы также договорились о важности получения разъяснений от государств-членов ЕС в отношении краткосрочных перспектив открытия границ ЕС для осуществления путешествий украинскими гражданами», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что участники комитета «с нетерпением ожидают того времени, когда ситуация позволит гражданам безопасно восстановить свои путешествия и личные деловые контакты».

На встрече парламентарии обсуждали реагирования на пандемию коронавируса. В частности, участники приветствовали одобрение Радой и Европейским парламентом великой программы макрофинансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро для Украины для преодоления последствий пандемии.

«Особое внимание ЕС уделяет уязвимым слоям населения на востоке Украины и мы высоко ценим гуманитарную поддержку, которую предоставляет ЕС», – добавили в коммюнике.

Также обсуждали «различные важные реформы», в частности те, что связаны с Соглашением об ассоциации, и договорились продолжить сотрудничество по их реализации и мониторинга.

Как известно, Комитет ассоциации между Украиной и ЕС – межпарламентский орган, образованный в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. В его состав входят члены Европейского парламента и Верховной Рады Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что Германия и страны «Вышеградской четверки» договорились открыть границы.

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