Германия и страны "Вышеградской четверки" договорились открыть границы

О конкретных сроках снятия ограничений не сообщается.

Лидеры правительств Германии, Польши, Чехии, Венгрии и Словакии выступили за пошаговое снятие ограничений на пересечение границы между странами, введенных для борьбы с распространением коронавируса.

Об этом сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Соответствующая договоренность была достигнута во время видеоконференции при участии канцлера Ангелы Меркель и глав правительств стран Вышеградской четверки во вторник, 19 мая, пишет DW со ссылкой на dpa.

О конкретных сроках снятия ограничений не сообщается. По словам Зайберта, главы правительств согласились, что их отменят настолько быстро, насколько это будет позволять ситуация с пандемией COVID-19.

После видеоконференции состоялся разговор канцлера ФРГ с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, в ходе которого речь шла о сотрудничестве в приграничных районах двух государств. Меркель и Бабиш заверили в желании как можно быстрее снять связанные с коронавирусом ограничения для людей и бизнеса.

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Также во время разговора Меркель подробно рассказала Бабишу об анонсированном накануне французско-немецком плане создания 500-миллиардного фонда для восстановления экономики стран ЕС, которые пострадали вследствие пандемии COVID-19.

Накануне министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас провел видеоконференцию со своими коллегами из Болгарии, Греции, Италии, Хорватии, Мальты, Австрии, Португалии, Словении, Испании и Кипра - стран, принадлежащих к любимым направлениям у немецких туристов. После разговора с министрами Маас сообщил, что Германия планирует с 15 июня снять предостережение относительно поездок за границу и заменит его соответствующими указаниями для отдельных стран. "Мы не можем длительное время сохранять предостережение относительно поездок за границу для всего мира, - отметил Маас. - Мы хотим шаг за шагом возвращаться к нормализации ситуации".

Ранее министр внутренних дел Германии Хорст Зеегофер сообщил, что с 16 мая контроль на немецких границах станет выборочным, а граница с Люксембургом - снова прозрачной. По его словам, целью немецкого правительства является возобновление с середины июня свободного передвижения в рамках Европейского Союза.

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