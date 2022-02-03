В Анкаре надеются, что в этом году примут еще больше украинцев.

В прошлом году Турцию посетили около 2 млн туристов из Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Мы отметили, что несмотря на все ограничения из-за COVID-19 Турцию посетило рекордное количество украинских туристов - около 2 млн в год", - сказал Зеленский.

По словам президента, он очень доволен, что в Украине ежегодно растет количество гостей из Турции.

"Это крепкие опоры для дружбы наших народов, которая гарантирует будущее плодотворное успешное партнерство и братство, я могу сказать это искренне, братство наших государств и в эти 30 лет, и все последующие тысячелетия. Поэтому мы приветствуем намерение турецкой стороны усилить свое дипломатическое присутствие и открыть генеральные консульства в Харькове и Львове. Мы также повысим статус консульского учреждения в Анталии до генерального консульства, чтобы еще эффективнее защищать интересы наших граждан", - подчеркнул Зеленский.

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В свою очередь, Эрдоган отметил, что в области туризма между странами постоянно укрепляется сотрудничество.

"Несмотря на эпидемию, в прошлом году мы приняли в Турции более 2 млн наших друзей (с Украины - УНИАН). Убежден, и в этом году мы побьем рекорд", - добавил Эрдоган.

Как сообщал УНИАН, количество туристов, которые въехали в Украину в 2021 году, выросла на 26,3% по сравнению с 2020 годом, и составила почти 4,3 млн человек.