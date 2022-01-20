По сравнению с 2020 годом этот показатель вырос на 26,3% .

Количество туристов, которые въехали в Украину в 2021 году, выросло на 26,3% по сравнению с 2020 годом, и составило почти 4,3 млн человек.

Об этом в соцсети Facebook сообщила председатель Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив.

"Несмотря на COVID-19 и различные мировые перипетии, люди довольно активно посещали Украину. Всего за 2021 год пересекли границу 4,2 млн иностранцев. Если точнее – 4,271 млн иностранцев. И для самых требовательных – 4 271 991 иностранцев. Это на 26,3% больше, чем в 2020", - написала она.

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В ТОП-10 стран по количеству иностранцев, которые въехали в Украину, вошли Молдова (1,054 млн человек), Россия (519 тыс.), Польша (311 тыс.), Беларусь (273 тыс.), Румыния (264 тыс.), Турция (247 тыс.), Венгрия (227 тыс.), Германия (154 тыс.), Израиль (133 тыс.), США (103 тыс.).

Как сообщал УНИАН, туристы из Объединенных Арабских Эмиратов во время пребывания в Украине в 2021 году в среднем тратили $2220 на человека, что является самым высоким показателем среди туристов из других стран. В среднем же туристы находились в Украине от 7 до 10 дней, тратя $929.

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