Крошечный британский аэропорт находится ближе к Франции, чем к Лондону, и когда-то был одним из самых загруженных в стране.

В Великобритании в графстве Корнуолл есть крошечный аэропорт Лэндс-Энд, который обслуживает всего несколько сотен пассажиров каждый день и вмещает всего 30 человек.

Небольшой транспортный узел сейчас обслуживает только один маршрут - короткую поездку длиной 30 км, которая занимает около 20 минут, пишет The Sun. В самолетах, которые возят пассажиров на острова Силли и обратно, всего 19 мест. Это значит, что каждый день приходится совершать несколько рейсов, чтобы доставить всех на острова и обратно. Рейсы выполняются с понедельника по субботу круглый год.

Компания Skybus, выполняющая рейсы, уже почти 45 лет осуществляет регулярные перевозки на острова Силли. Однако история самого аэропорта более чем вдвое продолжительная.

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"За 40 лет до этого, в 1935 году, компания Cobham Air Services получила права на посадку между Пензансом и Сент-Мэри. Подготовка началась на поле в Келинаке, Лендс-Энд, с взлетно-посадочной полосой длиной 640 метров, ангаром площадью 1200 метров, кассой, складом топлива и базовыми сервисными объектами", - говорится на сайте аэропорта.

Вскоре это место стало известно как аэропорт Лэндс-Энд, и 15 сентября 1937 года оттуда вылетели первые регулярные рейсы. На борту первого было всего четыре пассажира, но рейсы очень быстро стали более популярными, что привело к действующей сегодня мультисервисной работе.

На веб-сайте аэропорта рассказали, какую пользу он принес жителям близлежащих районов, особенно тем, кто живет на Силли: "Одним из пассажиров был самый старый житель острова, Джон Мамфорд, которому в детстве иногда требовалось до 15 часов, чтобы переправиться по морю".

С тех пор терминал аэропорта был значительно усовершенствован: здесь есть современное кафе, вмещающее до 30 человек, и панорамный вид на аэродром, маяк Лонгшипс и острова Силли.

Есть также открытые внутренние дворики, доступ в Интернет и удобства для людей с ограниченными возможностями.

Также в аэропорту есть пункт обработки багажа, выделенная зона прибытия, вышка управления воздушным движением, две охраняемые автостоянки и два ангара, в которых размещены инженерные помещения, что делает его гораздо большим, чем просто маленькая взлетно-посадочная полоса.

Посещение самого аэропорта не слишком насыщено событиями, однако поездка считается уникальным опытом. На сайте Skybus говорится о путешествии: "Вы будете лететь на 19-местном самолете, где встретите своего пилота и понаблюдаете за его работой. Это "настоящий полет", как сказал один пассажир".

Стоимость авиабилетов в одну сторону из Лэндс-Энда в Сент-Мэри стартует от 121,50 фунтов стерлингов (приблизительно 5600 грн, - УНИАН) для пассажиров в возрасте от 12 лет; билеты для детей в возрасте от 2 до 11 лет стоят от 91,25 фунтов стерлингов (≈4200 грн, - УНИАН); для младенцев (0-1) - от 27,25 фунтов стерлингов; а собаки - 46,75 фунтов стерлингов (≈2100 грн, - УНИАН).

Тем временем этот крошечный британский аэропорт надеется возобновить полеты в Европу. Он находится ближе к Франции, чем к Лондону, и когда-то был одним из самых загруженных в стране.

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Ранее УНИАН рассказал о популярном пляже в Корнуолле, который природа наградила мягким золотым песком, чистой водой, в которой можно купаться, и множеством великолепных мест для прогулок поблизости.

Однако многие туристы даже не подозревают, что здесь есть несколько скрытых пещер с интригующими секретами. Эти пещеры доступны только в определенное время суток и их легко не заметить.

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